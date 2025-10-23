Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Lại sạt lở nghiêm trọng bờ sông Thao qua Phú Thọ, đe dọa khu dân cư đông đúc

Viết Hà - Trường Quân

TPO - Trên tuyến đê hữu sông Thao, đoạn từ khu dân cư số 9 đến khu số 11 thuộc xã Tam Nông (tỉnh Phú Thọ) đang xuất hiện tình trạng sạt lở, sụt trượt mái bờ sông nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tuyến đê, đất sản xuất và khu dân cư ven sông.

VIDEO: Sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đê hữu sông Thao, tỉnh Phú Thọ.
tp-7.jpg
Sạt lở bờ sông﻿ nghiêm trọng xảy ra tại đoạn Km72 – Km72+200 (khu vực Nhà văn hóa khu 9 - Hương Nộn, xã Tam Nông), chiều dài khu vực bị ảnh hưởng lên tới khoảng 200m. Các vết nứt xuất hiện ngày càng dày đặc, phát triển nhanh, đặc biệt nguy hiểm khi điểm sạt lở tiến sát khu dân cư và tuyến đường dân sinh﻿ của người dân địa phương.
tp-8.jpg
Theo lãnh đạo UBND xã Tam Nông, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng sạt lở là do ảnh hưởng của các cơn bão số 5 đến số 10 trong thời gian gần đây. Những đợt mưa lớn kéo dài﻿, kết hợp với lượng nước dồn từ thượng nguồn sông Đà và sông Hữu Thao đã khiến mực nước trên sông Hồng và sông Thao dâng cao, dòng chảy xiết và thay đổi hướng, gây xói mòn mạnh bờ sông. Đất ven sông bị bão hòa nước, giảm độ ổn định, dẫn đến sạt trượt, nứt gãy tại nhiều vị trí, nhất là các đoạn có nền đất yếu hoặc chưa được kè bảo vệ.
tp-6.jpg
Ngay khi xảy ra sạt lở, UBND xã Tam Nông đã khẩn trương chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng Phòng thủ dân sự﻿ xã phối hợp với các khu dân cư tổ chức cắm biển cảnh báo, căng dây khoanh vùng, nghiêm cấm người và phương tiện qua lại khu vực nguy hiểm. Các lực lượng được bố trí trực 24/24 giờ để theo dõi diễn biến, kịp thời báo cáo cấp trên khi có tình huống phát sinh.
tp-3.jpg
tp-4.jpg
Trước diễn biến phức tạp của sạt lở bờ sông hữu Thao, ông Trần Duy Đông - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp kiểm tra hiện trường khu vực sạt lở. Sau khi khảo sát thực tế và nghe báo cáo của địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND xã Tam Nông nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó tại chỗ như: Đặt biển cảnh báo, điều tiết giao thông, tổ chức ứng trực, tuyên truyền để người dân không lại gần khu vực nguy hiểm, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.
tp-1.jpg
Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát, đánh giá mức độ sạt lở﻿, xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp xử lý tổng thể và trước mắt. Báo cáo kết quả gửi UBND tỉnh trước ngày 25/10/2025 để kịp thời chỉ đạo, triển khai phương án khắc phục.
tp-2.jpg
5.jpg
Hiện các cơ quan chuyên môn đang tiếp tục kiểm tra, giám sát hiện trường, đánh giá mức độ sạt lở mới phát sinh để đưa ra phương án xử lý phù hợp, đảm bảo ổn định lâu dài tuyến đê hữu sông Thao, đồng thời bảo vệ đất sản xuất và đời sống người dân khu vực ven sông.

Trước tình hình cấp bách, ngày 22/10/2025, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương khẩn trương thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, khắc phục sự cố sạt lở đê hữu sông Thao đoạn qua xã Tam Nông. Tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện Quyết định số 958/QĐ-UBND về công bố tình huống khẩn cấp thiên tai và Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục sự cố sạt lở đoạn Km73+100 – Km73+300 trên tuyến đê này.

Viết Hà - Trường Quân
#sạt lở đê sông Thao #tỉnh Phú Thọ #ứng phó thiên tai #bảo vệ đê sông #bão và mưa lớn #an toàn dân cư #cứu hộ thiên tai #sạt lở bờ sông

