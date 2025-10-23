Lại sạt lở nghiêm trọng bờ sông Thao qua Phú Thọ, đe dọa khu dân cư đông đúc

Trước tình hình cấp bách, ngày 22/10/2025, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương khẩn trương thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, khắc phục sự cố sạt lở đê hữu sông Thao đoạn qua xã Tam Nông. Tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện Quyết định số 958/QĐ-UBND về công bố tình huống khẩn cấp thiên tai và Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục sự cố sạt lở đoạn Km73+100 – Km73+300 trên tuyến đê này.