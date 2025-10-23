Lại sạt lở nghiêm trọng bờ sông Thao qua Phú Thọ, đe dọa khu dân cư đông đúc

TPO - Trên tuyến đê hữu sông Thao, đoạn từ khu dân cư số 9 đến khu số 11 thuộc xã Tam Nông (tỉnh Phú Thọ) đang xuất hiện tình trạng sạt lở, sụt trượt mái bờ sông nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tuyến đê, đất sản xuất và khu dân cư ven sông.
Trước diễn biến phức tạp của sạt lở bờ sông hữu Thao, ông Trần Duy Đông - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp kiểm tra hiện trường khu vực sạt lở. Sau khi khảo sát thực tế và nghe báo cáo của địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND xã Tam Nông nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó tại chỗ như: Đặt biển cảnh báo, điều tiết giao thông, tổ chức ứng trực, tuyên truyền để người dân không lại gần khu vực nguy hiểm, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.
Hiện các cơ quan chuyên môn đang tiếp tục kiểm tra, giám sát hiện trường, đánh giá mức độ sạt lở mới phát sinh để đưa ra phương án xử lý phù hợp, đảm bảo ổn định lâu dài tuyến đê hữu sông Thao, đồng thời bảo vệ đất sản xuất và đời sống người dân khu vực ven sông.
Trước tình hình cấp bách, ngày 22/10/2025, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương khẩn trương thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, khắc phục sự cố sạt lở đê hữu sông Thao đoạn qua xã Tam Nông. Tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện Quyết định số 958/QĐ-UBND về công bố tình huống khẩn cấp thiên tai và Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục sự cố sạt lở đoạn Km73+100 – Km73+300 trên tuyến đê này.