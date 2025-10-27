Quảng Trị mưa lớn gây ngập cục bộ, Quảng Ngãi sạt lở khiến gần 1.500 người bị cô lập

TPO - Ảnh hưởng mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở phía tây tỉnh Quảng Ngãi sạt lở đất gây chia cắt. Tại xã Đăk Plô gần 500 hộ/1.500 nhân khẩu bị cô lập. Trong khi đó ở Quảng Trị mưa làm nước sông, suối lên nhanh gây ngập cục bộ tại một số ngầm, tràn ở vùng miền núi, chia cắt giao thông.

Phía tây Quảng Ngãi sạt lở nhiều nơi, gần 500 hộ dân bị cô lập

Ngày 27/10, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND xã Đăk Plô (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, từ ngày 25 đến 27/10 trên địa bàn xã xảy ra mưa lớn kéo dài, gây sạt lở đất, chia cắt nhiều tuyến đường huyết mạch dẫn vào Trung tâm xã. Hiện chính quyền đã căng dây, biển cảnh báo tại các khu vực ngập lụt, sạt lở nguy hiểm để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.

Theo đó, nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Đăk Plô bị sạt lở, giao thông tạm thời bị chia cắt, gồm: tuyến từ thôn Đăk Roóc Nầm đến UBND xã; tuyến ĐH81 từ thôn Măng Khên đến UBND xã; tuyến ĐH83; các tuyến từ thôn Peng Lang đi thôn Đăk Boók.

Nhiều tuyến đường huyết mạch vào trung tâm xã Đăk Plô bị sạt lở chia cắt.

“Các tuyến đường này bị sạt lở khiến 449 hộ với hơn 1.500 khẩu ở các thôn Đăk Boók, Peng Lang, Bung Tôn, Bung Koong bị cô lập. Xã đã cử lực lượng bám sát thông tin tại 4 thôn này, sẵn sàng cung cấp nhu yếu phẩm, lương thực và thuốc men khi người dân có nhu cầu”, ông Vĩnh nói.

Theo lãnh đạo xã, khi thời tiết ổn định, địa phương sẽ huy động máy móc, thiết bị vào khắc phục các điểm sạt lở nhằm sớm thông tuyến giao thông. Tuy nhiên, việc này còn phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết, bởi nếu đưa máy móc vào lúc mưa lớn, nguy cơ sạt lở tiếp tục xảy ra sẽ rất nguy hiểm.

Cũng tại xã Đăk Plô, do mưa lớn cộng với nước từ thượng nguồn đổ về nhanh khiến suối dâng cao, gây nguy hiểm cho hàng chục hộ dân ở thôn Bung Tôn. Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đã tổ chức di dời 26 hộ/116 nhân khẩu đến nơi ở tạm để đảm bảo an toàn.

UBND xã Đăk Plô đã khẩn trương tổ chức di dời 26 hộ/116 nhân khẩu ở thôn Bung Tôn đến ở nơi an toàn.

Tại xã Tây Trà Bồng, chính quyền đã tổ chức di dời, sơ tán 80 hộ/132 khẩu tại các thôn Tây, Vàng, Trà Linh, Trà Vân, Cà Đam, Bắc Dương có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét đến nơi an toàn.

Sáng nay 27/10, Ban Quản lý cảng Sa Kỳ thông tin, tuyến vận tải hành khách đường biển Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại đã hoạt động trở lại từ hôm qua, ngày 26/10 sau gần một tuần phải tạm dừng do thời tiết trên biển xấu.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 27/10, các khu vực TP. Huế, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi dự báo có mưa lớn 150-350mm, cục bộ trên 500mm.

Quảng Trị mưa lớn gây ngập cục bộ, chia cắt ở miền núi

Đến trưa 27/10, một số ngầm tràn tại 2 xã miền núi La Lay, Tà Rụt ở tỉnh Quảng Trị vẫn bị ngập, gây chia cắt giao thông.

Lực lượng chức năng lập gác chắn ở các điểm ngập.

Tại xã La Lay, từ đêm 26/10 đến trưa nay 27/10 có mưa vừa, có lúc mưa to. Nước ở các sông, suối lên nhanh, các cầu tràn trên địa bàn ngập cao từ 1,3 đến 1,5m.

Các điểm cầu tràn bị ngập sâu do nước sông dâng lên.

Chủ tịch UBND xã La Lay Lê Quang Thạch thông tin cho biết, hiện các cầu tràn ở Quốc lộ 15D, cầu tràn đường liên xã Tà Rụt - A Vao (cũ), cầu tràn thôn Kỳ Ne, cầu tràn A Đeng... bị ngập cục bộ do mưa lớn. Chính quyền địa phương đã cử lực lượng lập chốt ngăn không cho người và phương tiện qua lại.

Các địa bàn thôn A Ngo và A Đeng bị chia cắt. Nhằm đảm bảo an toàn, chính quyền khuyến cáo người dân không đi làm rẫy hoặc qua lại các khu vực ngập nước nguy hiểm.

Clip: Điểm cầu tràn ở xã La Lay bị ngập, chia cắt.

Tại xã Tà Rụt, nước sông dâng lên cũng gây ngập một số điểm. Theo Chủ tịch UBND xã Tà Rụt Nguyễn Sỹ Huấn, tuyến đường Tà Rụt đến A Vao có 2 cầu tràn bị ngập, cầu tràn ở Khu tái định cư Húc Nghì (cũ) bị ngập cục bộ. Chính quyền cắt cử các lực lượng lập barie chốt chặn.

“Nhằm đảm bảo an toàn, xã chỉ đạo các thôn, bản thông báo người dân không đi rẫy, đi nương, qua lại khu vực nguy hiểm. Các trường học chủ động cho học sinh ở những vùng ngập, chia cắt không qua lại được nghỉ học”, ông Huấn cho biết.

Trên địa bàn xã A Dơi có 3 điểm bị chia cắt do mưa lớn. Nước dâng tại các ngầm tràn Loa, Xa Tuông khiến tuyến đường qua xã bị cô lập từng đoạn.

Lãnh đạo Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Ba Tầng (xã A Dơi) đã xin ý kiến cấp trên và cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn. Chỉ một điểm trường ở khu vực an toàn tổ chức dạy học, còn lại tạm dừng.

Người dân được khuyến cáo không qua lại các điểm ngập.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các Đồn Biên phòng triển khai lực lượng tổ chức chốt chặn không cho người qua lại tại các điểm cầu tràn ngập sâu.

Theo Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, trong 12 giờ qua trên địa bàn xuất hiện mưa to. Đặc biệt, vùng phía Nam của tỉnh lượng mưa lớn, như: Tà Rụt 253 mm, La Lay 166.8mm, Đakrông 148.6 mm, Cồn Tiên 104.4 mm.

Mực nước trên các con sông vượt trên báo động (BĐ) 1, riêng sông Ô Lâu tại Mỹ Chánh 4.54 m, dưới BĐII 0.54m, tại Hải Tân 3.15 m, dưới BĐ3: 0.25 m.

Các địa bàn như xã Ba Lòng bị ngập lụt, chia cắt tại 5 điểm cầu tràn; xã Đakrông cũng ngập 3 điểm từ 0,9-1,5m.

Tại xã Nam Hải Lăng có 6 tuyến đường ven sông Ô lâu thuộc vùng thấp trũng, gồm các thôn: An Thơ, Phú Kinh, Hội Điền, Mỹ Chánh, Hưng Nhơn, Câu Nhi ngập sâu 1-1,2m (hiện nay mực nước tiếp tục lên).