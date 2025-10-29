Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Đèo Dran xuất hiện vết nứt dài 30m, đang khẩn trương khắc phục

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định trên đèo Dran ở Lâm Đồng xuất hiện vết nứt mặt đường dài khoảng 30m, bề rộng từ 3-5cm.

Ngày 29/10, ông Phạm Văn Thái Bình - Giám đốc Ban Quản lý Bảo trì đường bộ tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng nhà thầu bảo dưỡng, khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở, nứt nền và mặt đường từ Km262+500 - Km262+530 quốc lộ 20, đoạn qua đèo Dran.

z7166305298014-3939aa492083f54d1d87d7a1dd208bd7-7442.jpg
Hiện trường vụ sạt lở trên đèo D'Ran tối 28/10.

Theo ghi nhận, vị trí sạt lở xảy ra trên đoạn đường cấp IV miền núi, mặt đường bê tông nhựa rộng 7m, nền rộng 9m và có hai làn xe hỗn hợp. Nguyên nhân được xác định do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nền đường yếu, nước thấm lâu ngày khiến mặt đường bị nứt dài khoảng 30m, vết nứt rộng 3–5cm và độ lún trung bình khoảng 20–25cm.

Ngay sau khi phát hiện, Ban Quản lý Bảo trì đường bộ tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo nhà thầu bố trí lực lượng, máy móc ứng trực 24/24, tổ chức khơi thông rãnh thoát nước, gia cố taluy, vá ổ gà và xử lý các điểm nứt lún.

z7166866950300-7a5cc463eedd54954efbdee7d33aeaf2-1436.jpg

Hiện công tác khắc phục đang được triển khai khẩn trương, phấn đấu sớm khôi phục hoàn toàn mặt đường, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực đèo Dran.

Thái Lâm
#đèo Dran #sạt lở #nứt đường #khắc phục sạt lở #giao thông Lâm Đồng

Xem thêm

Cùng chuyên mục