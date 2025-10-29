Đèo Dran xuất hiện vết nứt dài 30m, đang khẩn trương khắc phục

TPO - Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định trên đèo Dran ở Lâm Đồng xuất hiện vết nứt mặt đường dài khoảng 30m, bề rộng từ 3-5cm.

Ngày 29/10, ông Phạm Văn Thái Bình - Giám đốc Ban Quản lý Bảo trì đường bộ tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng nhà thầu bảo dưỡng, khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở, nứt nền và mặt đường từ Km262+500 - Km262+530 quốc lộ 20, đoạn qua đèo Dran.

Hiện trường vụ sạt lở trên đèo D'Ran tối 28/10.

Theo ghi nhận, vị trí sạt lở xảy ra trên đoạn đường cấp IV miền núi, mặt đường bê tông nhựa rộng 7m, nền rộng 9m và có hai làn xe hỗn hợp. Nguyên nhân được xác định do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nền đường yếu, nước thấm lâu ngày khiến mặt đường bị nứt dài khoảng 30m, vết nứt rộng 3–5cm và độ lún trung bình khoảng 20–25cm.

Ngay sau khi phát hiện, Ban Quản lý Bảo trì đường bộ tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo nhà thầu bố trí lực lượng, máy móc ứng trực 24/24, tổ chức khơi thông rãnh thoát nước, gia cố taluy, vá ổ gà và xử lý các điểm nứt lún.

Hiện công tác khắc phục đang được triển khai khẩn trương, phấn đấu sớm khôi phục hoàn toàn mặt đường, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực đèo Dran.