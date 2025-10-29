Xuất hiện vết nứt dài 10m giữa đèo D’Ran ở Lâm Đồng

TPO - Một vết nứt dài khoảng 10m vừa xuất hiện giữa đèo D’Ran, tỉnh Lâm Đồng sau mưa lớn, kèm theo sạt lở đất đá từ ta-luy dương.

Tối 28/10, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, khoảng 21h cùng ngày, tại Km 262+400, vị trí cầu treo đèo D’Ran (đoạn qua xã D’Ran) đã xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng.

Đất đá cùng cây cối bị sạt xuống cầu treo đèo D'Ran.

Theo ghi nhận ban đầu, tại vị trí nói trên có một lượng đất đá từ ta-luy dương đổ xuống phủ kín mặt đường, khiến giao thông qua khu vực bị chia cắt. Đáng chú ý, giữa vạch kẻ phân làn của quốc lộ 20 (trên đèo D'Ran) cũng xuất hiện vết nứt dài khoảng 10m, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho các phương tiện qua lại.

Xuất hiện vết nứt dài khoảng 10m trên quốc lộ 20.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng CSGT - Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với lực lượng chức năng xã D’Ran cùng phường Xuân Trường Đà Lạt phân luồng và tạm thời chốt chặn hai đầu đèo, không cho phương tiện lưu thông để đảm bảo an toàn.

Phòng CSGT khuyến cáo, các phương tiện từ hướng Khánh Hòa đi TP Đà Lạt cũ nên tạm thời di chuyển theo tuyến quốc lộ 27, Sau đó vòng qua quốc lộ 20 để lên đèo Prenn hoặc Mimosa, tránh khu vực sạt lở.

Hiện cơ quan chức năng đang theo dõi diễn biến địa chất và huy động máy móc khắc phục để sớm thông tuyến trở lại.