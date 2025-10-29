Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Xuất hiện vết nứt dài 10m giữa đèo D’Ran ở Lâm Đồng

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một vết nứt dài khoảng 10m vừa xuất hiện giữa đèo D’Ran, tỉnh Lâm Đồng sau mưa lớn, kèm theo sạt lở đất đá từ ta-luy dương.

Tối 28/10, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, khoảng 21h cùng ngày, tại Km 262+400, vị trí cầu treo đèo D’Ran (đoạn qua xã D’Ran) đã xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng.

img-0490.jpg
Đất đá cùng cây cối bị sạt xuống cầu treo đèo D'Ran.

Theo ghi nhận ban đầu, tại vị trí nói trên có một lượng đất đá từ ta-luy dương đổ xuống phủ kín mặt đường, khiến giao thông qua khu vực bị chia cắt. Đáng chú ý, giữa vạch kẻ phân làn của quốc lộ 20 (trên đèo D'Ran) cũng xuất hiện vết nứt dài khoảng 10m, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho các phương tiện qua lại.

img-0487-9259-7492.jpg
Xuất hiện vết nứt dài khoảng 10m trên quốc lộ 20.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng CSGT - Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với lực lượng chức năng xã D’Ran cùng phường Xuân Trường Đà Lạt phân luồng và tạm thời chốt chặn hai đầu đèo, không cho phương tiện lưu thông để đảm bảo an toàn.

Phòng CSGT khuyến cáo, các phương tiện từ hướng Khánh Hòa đi TP Đà Lạt cũ nên tạm thời di chuyển theo tuyến quốc lộ 27, Sau đó vòng qua quốc lộ 20 để lên đèo Prenn hoặc Mimosa, tránh khu vực sạt lở.

Hiện cơ quan chức năng đang theo dõi diễn biến địa chất và huy động máy móc khắc phục để sớm thông tuyến trở lại.

Thái Lâm
#Đèo D’Ran #giao thông tắc nghẽn do mưa #Lâm Đồng #sạt lở đất #vết nứt dài 10m

Xem thêm

Cùng chuyên mục