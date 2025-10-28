Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Đèo Đại Ninh và Sông Pha thông tuyến trở lại

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đèo Đại Ninh và đèo Sông Pha đã được thông tuyến trở lại sau khi lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng khắc phục các điểm sạt lở do mưa lớn.

Ngày 28/10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đèo Đại Ninh (quốc lộ 28B) và đèo Sông Pha (quốc lộ 27) đã được thông tuyến trở lại sau khi lực lượng chức năng khắc phục các điểm sạt lở do mưa lớn.

img-0417.jpg
Khoảng 20h ngày 27/10 đèo Đại Ninh đã được thông tuyến.

Trước đó, tối 27/10, hơn 80 người thuộc Ban Quản lý dự án số 5 (Cục Đường bộ Việt Nam), CSGT Công an Lâm Đồng cùng công an, dân quân hai xã Phan Sơn và Tà Hine được huy động dọn dẹp đất đá, mở đường tại khu vực đèo Đại Ninh. Đến khoảng 20h cùng ngày, tuyến đường đã được thông xe hai chiều.

Tại đèo Sông Pha, lực lượng chức năng hai tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa phối hợp khắc phục sạt lở, huy động 6 tổ công tác để vừa ứng trực, vừa điều tiết giao thông. Đến khoảng 2h sáng 28/10, tuyến đường này cũng đã được khơi thông hoàn toàn, đảm bảo lưu thông an toàn trở lại.

Đèo Gia Bắc sạt lở 7 điểm, dự kiến 15h thông tuyến

Sáng 28/10, ông Vũ Đức Nhuần - Chủ tịch UBND xã Sơn Điền (Lâm Đồng) cho biết, mưa lớn kéo dài từ chiều 27 đến rạng sáng nay đã gây sạt lở nghiêm trọng trên đèo Gia Bắc (quốc lộ 28), khiến giao thông tê liệt hoàn toàn.

img-0434.jpg

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định có 7 điểm sạt lở, trong đó 2 điểm lớn tại Km50+200 và Km51 bị vùi lấp cả ta-luy âm và dương, hàng trăm tấn đất đá, cây cối đổ tràn xuống mặt đường. Xe cộ không thể lưu thông qua đèo, các phương tiện buộc phải quay đầu.

Ông Vũ Đức Nhuần thông tin, các đơn vị chức năng đang nỗ lực dọn dẹp các điểm sạt lở, dự kiến 15 giờ chiều nay mới có thể thông xe toàn tuyến.

Thái Lâm
#Đèo Đại Ninh #Đèo Sông Pha #Lâm Đồng #sạt lở #giao thông #khắc phục sạt lở #thông tuyến

Xem thêm

Cùng chuyên mục