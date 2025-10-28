Đèo Đại Ninh và Sông Pha thông tuyến trở lại

Ngày 28/10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đèo Đại Ninh (quốc lộ 28B) và đèo Sông Pha (quốc lộ 27) đã được thông tuyến trở lại sau khi lực lượng chức năng khắc phục các điểm sạt lở do mưa lớn.
Trước đó, tối 27/10, hơn 80 người thuộc Ban Quản lý dự án số 5 (Cục Đường bộ Việt Nam), CSGT Công an Lâm Đồng cùng công an, dân quân hai xã Phan Sơn và Tà Hine được huy động dọn dẹp đất đá, mở đường tại khu vực đèo Đại Ninh. Đến khoảng 20h cùng ngày, tuyến đường đã được thông xe hai chiều.
Tại đèo Sông Pha, lực lượng chức năng hai tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa phối hợp khắc phục sạt lở, huy động 6 tổ công tác để vừa ứng trực, vừa điều tiết giao thông. Đến khoảng 2h sáng 28/10, tuyến đường này cũng đã được khơi thông hoàn toàn, đảm bảo lưu thông an toàn trở lại.
Đèo Gia Bắc sạt lở 7 điểm, dự kiến 15h thông tuyến
Sáng 28/10, ông Vũ Đức Nhuần - Chủ tịch UBND xã Sơn Điền (Lâm Đồng) cho biết, mưa lớn kéo dài từ chiều 27 đến rạng sáng nay đã gây sạt lở nghiêm trọng trên đèo Gia Bắc (quốc lộ 28), khiến giao thông tê liệt hoàn toàn.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định có 7 điểm sạt lở, trong đó 2 điểm lớn tại Km50+200 và Km51 bị vùi lấp cả ta-luy âm và dương, hàng trăm tấn đất đá, cây cối đổ tràn xuống mặt đường. Xe cộ không thể lưu thông qua đèo, các phương tiện buộc phải quay đầu.
Ông Vũ Đức Nhuần thông tin, các đơn vị chức năng đang nỗ lực dọn dẹp các điểm sạt lở, dự kiến 15 giờ chiều nay mới có thể thông xe toàn tuyến.