Đèo Đại Ninh và Sông Pha thông tuyến trở lại

TPO - Đèo Đại Ninh và đèo Sông Pha đã được thông tuyến trở lại sau khi lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng khắc phục các điểm sạt lở do mưa lớn.

Ngày 28/10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đèo Đại Ninh (quốc lộ 28B) và đèo Sông Pha (quốc lộ 27) đã được thông tuyến trở lại sau khi lực lượng chức năng khắc phục các điểm sạt lở do mưa lớn.

Khoảng 20h ngày 27/10 đèo Đại Ninh đã được thông tuyến.

Trước đó, tối 27/10, hơn 80 người thuộc Ban Quản lý dự án số 5 (Cục Đường bộ Việt Nam), CSGT Công an Lâm Đồng cùng công an, dân quân hai xã Phan Sơn và Tà Hine được huy động dọn dẹp đất đá, mở đường tại khu vực đèo Đại Ninh. Đến khoảng 20h cùng ngày, tuyến đường đã được thông xe hai chiều.

Tại đèo Sông Pha, lực lượng chức năng hai tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa phối hợp khắc phục sạt lở, huy động 6 tổ công tác để vừa ứng trực, vừa điều tiết giao thông. Đến khoảng 2h sáng 28/10, tuyến đường này cũng đã được khơi thông hoàn toàn, đảm bảo lưu thông an toàn trở lại.