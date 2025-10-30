Đèo Gia Bắc tái sạt lở, đất đá tràn kín mặt đường

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thái Lâm
TPO - Đèo Gia Bắc ở tỉnh Lâm Đồng tiếp tục xảy ra sạt lở nghiêm trọng, khiến một lượng đất đá và cây rừng tràn xuống mặt đường.

Sáng 30/10, lãnh đạo UBND xã Sơn Điền (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, trên đèo Gia Bắc tiếp tục xảy ra nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, khối lượng lớn đất đá cùng cây rừng đổ tràn xuống mặt đường.

Lực lượng chức năng xử lý đất đá trên đèo Gia Bắc.

Theo ghi nhận của PV tại Km59, Km60 và Km63 có nhiều cây gãy đổ nằm la liệt chắn ngang đường, trong khi một đoạn mặt đường dài khoảng 10m bị sụt lún và nứt toác.

Nhận tin báo, chính quyền xã Sơn Điền đã huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức điều tiết, phân luồng, đồng thời cưa dọn cây ngã đổ và khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở.

Một đoạn mặt đường dài khoảng 10m bị sụt lún và nứt toác.

Hiện khu vực đèo Gia Bắc vẫn có mưa, nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt trượt và cây rừng ngã đổ rất cao. Chính quyền xã Sơn Điền khuyến cáo người dân và tài xế hạn chế di chuyển qua tuyến đường này để đảm bảo an toàn.

Người dân hỗ trợ ô tô qua đoạn sạt lở.

Trước đó, từ ngày 27 - 28/10, mưa lớn kéo dài cũng đã gây sạt lở 7 điểm trên đèo Gia Bắc, trong đó có 2 điểm lớn tại Km50+200 và Km51, khiến quốc lộ 28 tê liệt nhiều giờ.

Thái Lâm
#đèo Gia Bắc #sạt lở #Lâm Đồng #quốc lộ 28 #nguy cơ sạt lở

