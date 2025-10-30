Thông tin vụ sạt lở trên đèo Đại Ninh

TPO - Đèo Đại Ninh đoạn trên quốc lộ 28B ở tỉnh Lâm Đồng tiếp tục sạt lở, hiện mới lưu thông được một chiều hướng Đà Lạt - Mũi Né.

Sáng 30/10, tại Km48 quốc lộ 28B, khu vực đèo Đại Ninh (đoạn qua xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng) tiếp tục xảy ra sạt lở ta-luy, khiến hàng trăm khối đất đá tràn xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông.

Đèo Đại Ninh thông tuyến một chiều hướng Đà Lạt - Mũi Né.

Thông tin ban đầu, vụ sạt lở kéo dài khoảng 80 m, khiến các phương tiện không thể lưu thông trong nhiều giờ. Đến khoảng 8h20 cùng ngày, lực lượng chức năng đã cơ bản khắc phục xong, tạm thời thông tuyến một chiều theo hướng Đà Lạt - Mũi Né. Đây là lần thứ 3 trong tuần qua, đèo Đại Ninh xảy ra sạt lở do mưa lớn kéo dài và nền đất yếu.

Theo lãnh đạo UBND xã Phan Sơn, địa phương đang phối hợp với đơn vị thi công và Ban Quản lý dự án tăng cường theo dõi, huy động máy móc khắc phục, đề phòng nguy cơ tiếp tục sạt trượt tại các vị trí đang thi công trên đèo.