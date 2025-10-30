Sạt lở núi cô lập hoàn toàn 52 hộ ở Quảng Ngãi

TPO - Mưa lớn kéo dài khiến đất đá tràn xuống, hàng trăm khối đất đá vùi lấp tuyến đường huyết mạch thôn Trà Xanh đi thôn Băng (xã Thanh Bồng, tỉnh Quảng Ngãi), khiến 52 hộ/239 nhân khẩu bị cô lập hoàn toàn.

Chiều 30/10, lãnh đạo UBND xã Thanh Bồng (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ sạt lở núi nghiêm trọng khiến một thôn trong xã bị cô lập.

Theo đó, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, sáng 30/10, tại khu vực cầu A Rin, tuyến đường liên thôn Trà Xanh đi thôn Băng (xã Thanh Bồng) đã xảy ra sạt lở núi nghiêm trọng.

Chính quyền xã Thanh Bồng đã huy động lực lượng khắc phục bước đầu.

Hàng trăm khối đất đá từ taluy dương bất ngờ đổ sập xuống, tràn lấp toàn bộ mặt đường, gây hư hỏng nặng và chia cắt hoàn toàn tuyến giao thông. 52 hộ/239 nhân khẩu thôn Trà Hoa (xã Thanh Bồng) bị cô lập.

Chính quyền xã Thanh Bồng đã nhanh chóng huy động lực lượng dân quân, công an và đoàn viên thanh niên tổ chức dọn dẹp, khắc phục bước đầu, đồng thời đặt biển cảnh báo nguy hiểm, không để người dân tự ý qua lại khu vực sạt lở nhằm đảm bảo an toàn tính mạng.

Điểm sạt lở gây chia cắt tuyến đường liên thôn dẫn vào thôn Trà Hoa.

Tuy nhiên, do khối lượng đất đá sạt xuống rất lớn, địa hình hiểm trở, công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn. Địa phương rất cần sự hỗ trợ của tỉnh và các đơn vị chức năng trong việc đào múc, sang lấp khu vực bị sạt lở, huy động máy móc, phương tiện cơ giới để sớm thông tuyến, bảo đảm giao thông và ổn định đời sống cho người dân.

Cùng ngày trao đổi với PV, ông Phạm Xuân Quang - Chủ tịch UBND xã Măng Ri (tỉnh Quảng Ngãi) - cho biết mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến sườn đồi ở thôn Chum Tam xuất hiện vết nứt rộng 15-30 cm, kéo dài khoảng 700 m.

Sạt lở đường Quốc lộ 40B.

“Qua kiểm tra, chính quyền xác định khu vực này có nguy cơ sạt lở rất cao, nên đã chủ động di dời, sơ tán 16 hộ/38 nhân khẩu sống dưới chân đồi đến nơi an toàn”, ông Quang nói.

Ngoài ra, mưa lớn còn gây sụt lún, sạt lở nhiều tuyến đường ở trên địa bàn xã Măng Ri, ảnh hưởng đến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân.

Lực lượng tại chỗ phối hợp cùng người dân khẩn trương san gạt, thu dọn đất đá.

Nhiều đoạn đường như, tuyến ATK thôn Mô Za đi thôn Tân Ba, đường đi khu sản xuất thôn Đắk Kinh I, đường từ Quốc lộ 40B đi xã Ngọc Lây (cũ), đường đi Khu căn cứ Tỉnh ủy, đường nội thôn, liên thôn Tu Thó, đường Ngọc Hoàng - Măng Bút, đường đi thôn Ba Tu 3 bị sạt lở với tổng khối lượng hàng chục nghìn mét khối đất, đá. Một số cống, mố cầu bị hư hỏng nặng.