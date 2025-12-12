Công an các tỉnh đồng loạt ra quân cao điểm chống tội phạm dịp Tết

TPO - Ngày 12/12, công an các tỉnh phát động ra quân triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026; bầu cử đại biểu Quốc và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Đồng Tháp

Đợt cao điểm diễn ra từ 15/12/2025 đến 16/3/2026, trọng tâm Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp các đơn vị liên quan tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật; tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực tố giác tội phạm; tập trung thực hiện các phương án kế hoạch bảo vệ an ninh quốc gia; phối hợp rà soát và tham mưu giải quyết kịp thời, ổn định các mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện, đình công không để hình thành điểm “nóng” về an ninh trật tự.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Phạm Thành Ngại phát biểu tại lễ ra quân. Ảnh: V. Tiến

Cùng với đó, Công an tỉnh Đồng Tháp chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, không để tội phạm hoạt động phức tạp gây bức xúc trong dư luận xã hội và nhân dân. Mục tiêu đợt cao điểm kéo giảm 10% số vụ tội phạm về trật tự xã hội, điều tra khám phá án đạt 85%...

Phát biểu tại lễ ra quân, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Phạm Thành Ngại đề nghị, Công an tỉnh, xã/phường huy động tối đa lực lượng, nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng. Kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp và toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

Trong đó, theo ông Ngại, đợt cao điểm cần tập trung rà soát, hoàn thiện các phương án, kế hoạch bảo vệ an ninh quốc gia, chủ động phát hiện, đấu tranh với các hoạt động khủng bố, kích động tập trung đông người, gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn; tăng cường công tác bảo đảm an ninh cơ sở, phối hợp tốt với các lực lượng trong công tác bảo đảm an ninh biên giới.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp còn lưu ý, Công an tỉnh cần chủ động triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn. Tập trung tấn công, trấn áp mạnh tội phạm thường xảy ra trong dịp Lễ, Tết, đặc biệt với “tội phạm đường phố”. Giải quyết hiệu quả tình trạng các “nhóm” thanh thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng, sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn.

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên – Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp phát lệnh ra quân đợt cao điểm.

Đắk Lắk

Tai Đắk Lăk, sáng 12/12, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ dip Tết.

Toàn cảnh buổi lễ ra quân.

Phát biểu tại lễ ra quân, Thiếu tướng Phan Thanh Tám - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh: “Các đơn vị, Công an xã, phường nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, chủ động nhận diện, dự báo chính xác các vấn đề liên quan ANTT, đấu tranh hiệu quả, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, Tết Bính Ngọ 2026”.

Thiếu tướng Phan Thanh Tám yêu cầu toàn lực lượng tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh biên giới, an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, mạng, văn hóa, tôn giáo, kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá; giải quyết dứt điểm mâu thuẫn, khiếu kiện, không để hình thành “điểm nóng”.

Thiếu tướng Phan Thanh Tám - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Toàn lực lượng phải triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, tấn công mạnh tội phạm hình sự, ma túy, công nghệ cao, “tín dụng đen”, tội phạm xâm hại phụ nữ, trẻ em, tệ nạn cờ bạc, mại dâm; siết chặt đấu tranh tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, khoáng sản, môi trường; xử lý nghiêm tội phạm lợi dụng thi công các dự án lớn.

Bên cạnh đó, các đơn vị Công an xã, phường tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình mưa lũ để triển khai, phối hợp triển khai các phương án phòng ngừa, ứng phó, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong mọi tình huống. Đồng thời, triển khai thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, không nhà ở, bị mất nhà, thiệt hại do thiên tai, bão lụt sớm ổn định cuộc sống”.

Công an tỉnh tổ chức diễu hành, biểu dương lực lượng, tuyên truyền cổ động về việc ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.﻿

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho hay, năm 2026 là năm đầu tiên, có ý nghĩa quan trọng, nền tảng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Hòa chung không khí ấy, trên địa bàn tỉnh thời gian tới sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội rất quan trọng.

Do đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu, lực lượng Công an tỉnh bám sát chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác, kiên quyết không để tội phạm lộng hành, không để diễn biến tình hình phức tạp.

An Giang

Sáng 12/12, Công an tỉnh An Giang phát động đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm phục vụ Đại hội XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI và bảo đảm an ninh Tết Bính Ngọ 2026.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận - Giám đốc Công an tỉnh An Giang, mục tiêu quan trọng nhất là bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị - xã hội lớn của tỉnh; kiềm chế, kéo giảm ít nhất 7% số vụ phạm tội về trật tự xã hội; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn, đồng thời tạo khí thế thi đua trong toàn lực lượng theo phương châm “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”.

Ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang tặng hoa chúc mừng, động viên lực lượng Công an tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, đợt ra quân lần này là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết nhằm giữ vững ổn định địa bàn, tiến tới xây dựng xã, phường, đặc khu “không ma túy, không tội phạm”. Các sở, ngành và chính quyền địa phương xác định công tác phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; kịp thời chỉ đạo, huy động toàn dân tham gia. Ngành Công an cần mở nhiều đợt tấn công, trấn áp quyết liệt, triệt phá tận gốc các đường dây lớn, xử lý bằng được đối tượng chủ mưu, cầm đầu; không để An Giang trở thành địa bàn phức tạp về an ninh trật tự.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu chỉ đạo lễ ra quân

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh phát lệnh ra quân.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã diễu hành, biểu dương lực lượng trên các tuyến đường chính thuộc phường Rạch Giá, thể hiện khí thế quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.