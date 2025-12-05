Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lửa bao trùm kho hàng gần cây xăng ở TPHCM

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khói lửa bao trùm kho hàng máy móc, lực lượng chức năng cùng người dân nỗ lực dập lửa, ngăn cháy lan sang cửa hàng kinh doanh xăng dầu bên cạnh.

Clip: Hiện trường vụ cháy

Đến 9h30 sáng 5/12, lực lượng chức năng cơ bản khống chế được đám cháy xảy ra tại một kho hàng máy móc trên đường Ba Lan Xi, phường Hòa Lợi, TPHCM.

Lực lượng chức năng và người dân dùng nước tưới mát, ngăn lửa cháy lan sang cửa hàng kinh doanh xăng dầu bên cạnh.

tp-bd.jpg
Hiện trường vụ cháy gần cửa hàng kinh doanh xăng dầu

Một số người dân có mặt tại hiện trường cho biết, khoảng 8h30 sáng cùng ngày, họ thấy khói bốc lên từ kho hàng gần cửa hàng xăng dầu số 9, nên đi tới kiểm tra. Sau đó, lửa bùng phát nhanh, bao trùm kho hàng khóa cửa.

Thời điểm phát hiện, người dân đã sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành nên trình báo cơ quan chức năng.

tp-bd-1.jpg
Lửa cháy rực, bao trùm kho hàng

Theo thông tin ban đầu từ UBND phường Hòa Lợi, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được công an điều tra làm rõ.

Hương Chi
#cháy #TPHCM #kho hàng #lửa #cây xăng #đám cháy #chữa cháy

