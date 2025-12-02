Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cháy nhà lúc rạng sáng ở TPHCM, bé gái 8 tuổi tử vong

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Vụ cháy xảy ra lúc rạng sáng tại một căn nhà trong hẻm thuộc xã Vĩnh Lộc, (TPHCM) khiến bé gái 8 tuổi tử vong, 3 người khác bị thương.

Ngày 2/12, Công an xã Vĩnh Lộc phối hợp Công an TP.HCM đang điều tra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại một căn nhà trong hẻm đường Liên ấp 2-6 (xã Vĩnh Lộc) khiến bé gái 8 tuổi tử vong và 3 người khác bị thương.

Clip hiện trường ngôi nhà xảy ra cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 1 giờ cùng ngày, người dân trong khu vực phát hiện mùi khét và khói bốc ra từ căn nhà của hai mẹ con sinh sống lâu năm tại đây. Nhiều người lập tức leo lên tầng 1, đập kính tìm cách cứu những người mắc kẹt bên trong.

Một số nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 4 người. Có 3 người thoát được ra ngoài nhưng đều bị bỏng. Riêng bé gái 8 tuổi mắc kẹt trong phòng ở tầng 1, do lửa bùng mạnh nên người dân không thể tiếp cận để đưa ra ngoài.

z7283821567878-552d91cf06f1a34bd85224f5d3e2a08c.jpg
Hiện trường ngôi nhà sau vụ cháy.

Vụ cháy khiến bé gái 8 tuổi tử vong; người phụ nữ cùng em rể và bé gái 10 tuổi bị thương. Trong đó 2 người trưởng thành được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy. Nạn nhân còn lại chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng.

Cũng theo các nhân chứng, thời gian gần đây, người nữ chủ nhà có biểu hiện bất thường về tâm lý, thường xuyên đi lang thang. Do đó, đến ngày 1/12, người em rể đến ở lại để trông chừng chị và hai cháu nhưng chỉ sau một ngày thì vụ cháy xảy ra.

Nguyên nhân vụ cháy đang được Công an điều tra, làm rõ

Nguyễn Dũng
#cháy nhà #TP.HCM #bé gái tử vong #hỏa hoạn #Vĩnh Lộc #bị thương #nguyên nhân cháy

Xem thêm

Cùng chuyên mục