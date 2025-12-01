Cận cảnh hiện trường vụ cháy tại Nhà máy bia Hà Nội Habeco

Vụ cháy tại Nhà máy bia Hà Nội Habeco, có địa chỉ ở số 183 Hoàng Hoa Thám (phường Ngọc Hà, Hà Nội) đã thiêu rụi khối nhà cao 2 tầng.

XEM CLIP:

Hồi 5h54 ngày 1/12, Trung tâm chỉ huy Công an Hà Nội nhận tin báo cháy tại Nhà máy bia Hà Nội Habeco (phường Ngọc Hà, Hà Nội).

Trước nguy cơ đám cháy lan rộng, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động 7 xe chữa cháy cùng gần 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát CC&CNCH khu vực số 2, 8, 10 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội) đến hiện trường.

Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng nhận định, khu vực xảy ra cháy xuất phát tại tầng 2 của khối nhà 2 tầng, nằm trong khuôn viên Nhà máy bia Hà Nội Habeco. Thời điểm lực lượng chức năng có mặt, lửa đã phát triển lớn với nhiều nguyên liệu dễ bắt cháy, sinh ra nhiều khói, vận tốc cháy lan nhanh, có khả năng cháy lan sang các nhà xưởng và nhà dân liền kề.

Qua thông tin trinh sát xác định không có người mắc kẹt, Chỉ huy chữa cháy đã khai thác các nguồn nước xung quanh, triển khai nhiều mũi tấn công chống cháy lan, tiếp cận vào gốc lửa để dập tắt đám cháy.

Đến 6h55 cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy, không để cháy lan ra các khu vực còn lại của công trình, đồng thời, ngăn cháy lan ra các nhà xưởng, kho và nhà dân lân cận.

Hơn 8h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, lực lượng chức năng tiếp tục triển khai dập tàn và làm mát các cấu kiện.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.