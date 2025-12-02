Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

Google News

Cháy quán cà phê ở TPHCM, hàng chục người hoảng hốt tháo chạy

Nguyễn Dũng
TPO - Khoảng 8 giờ 45 phút sáng 2/12, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán cà phê trên đường số 3, Khu dân cư Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa, TPHCM, khiến hàng chục khách và nhân viên hoảng loạn bỏ chạy.

Theo một số nhân chứng, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, quán đang đông khách. Ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại khu vực quầy pha chế và nhanh chóng lan sang các khu vực lân cận. Đám cháy kèm theo khói đen bốc cao khiến mọi người trong quán tháo chạy tán loạn ra ngoài. May mắn vụ cháy không gây thương vong.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn Khu vực 9 đã điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng triển khai vòi chữa cháy, phá cửa, tiếp cận từ nhiều hướng để dập lửa.

Sau khoảng 20 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, do bên trong vẫn còn âm ỉ khói, lực lượng PCCC tiếp tục phun nước làm mát, tránh cháy lan và bùng phát trở lại.

z7283935160010-22d28fbe6071cfa0ac3b3d487aaccceb.jpg
z7283934924484-72d86ec8a076597c54c8c06455137525.jpg
Lực lượng chức năng kịp thời chữa cháy.

Vụ cháy đã làm nhiều tài sản trong quán hư hỏng nặng, một phần trần và tường bị ám khói, cháy đen.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguyễn Dũng
#cháy quán cà phê #TP.HCM #hỏa hoạn #cứu hộ #chữa cháy #hiện trường #bình Hưng Hòa

