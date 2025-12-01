Công ty ’bêu' quyết định kỷ luật lên mạng là xâm phạm quyền nhân thân của nữ sinh thực tập

TPO - Việc công ty truyền thông tại TP.HCM đăng tải công khai quyết định kỷ luật đối với một nữ sinh viên thực tập, kèm theo tên tuổi và đơn vị đào tạo, được coi là xâm phạm quyền nhân thân của nữ sinh viên, ý kiến từ luật sư.

Kỷ luật nội bộ nhưng đưa lên mạng xã hội

Những ngày cuối tháng 11/2025, thông tin về nữ sinh viên Trường ĐH Văn Lang thực tập tại Công ty TNHH Truyền thông và Quảng cáo Vnnet bị “kỷ luật” rồi đăng tải công khai trên mạng xã hội khiến cộng đồng sinh viên và mạng xã hội bàn tán dữ dội.

Quyết định kỷ luật nữ sinh thực tập được công ty truyền thông đưa lên MXH.

Theo nội dung văn bản do công ty ban hành, nữ sinh bị cho rằng “có thái độ thách thức, thiếu chuẩn mực trong giao tiếp với cấp trên”, vi phạm quy định về tác phong. Công ty tuyên bố không công nhận thời gian thực tập, thu hồi xác nhận và xem đây là hình thức kỷ luật chính thức.

Điều gây tranh cãi là toàn bộ quyết định, bao gồm họ tên sinh viên, khoa/ngành, trường đại học được công ty đăng trên Fanpage và TikTok, kèm mô tả chi tiết và nhiều bình luận tiêu cực. Công ty còn “đẩy quảng cáo”, khiến thông tin lan truyền mạnh.

Hành động này lập tức vấp phải phản ứng dữ dội từ cộng đồng, nhiều ý kiến cho rằng công ty “hành xử ngáo quyền lực”, “lạm dụng mạng xã hội để trừng phạt cá nhân”, gây tổn hại đến danh dự sinh viên.

“Kỷ luật là việc của doanh nghiệp, nhưng không được bêu xấu sinh viên”

Trao đổi với báo chí, đại diện Khoa Quan hệ Công chúng & Truyền thông – Trường Đại học Văn Lang xác nhận đã nhận được thông báo kỷ luật từ doanh nghiệp.

Tuy nhiên, nhà trường nhấn mạnh việc công ty tự ý đưa thông tin cá nhân sinh viên lên mạng xã hội là không phù hợp, không đúng tinh thần hợp tác đào tạo.

“Nếu sinh viên có sai sót, nhà trường sẵn sàng phối hợp để hỗ trợ, nhắc nhở hoặc xử lý. Nhưng việc công khai thông tin cá nhân, kèm nội dung vi phạm lên mạng xã hội là điều không nên và có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới tương lai của các em.” – đại diện Khoa Công chúng và Truyền thông, thông tin.

Nhà trường cho biết đã liên hệ công ty để yêu cầu gỡ thông tin, đồng thời sẽ làm việc thêm với nữ sinh để nắm đầy đủ diễn biến sự việc.

Vi phạm pháp luật dân sự, sinh viên có thể yêu cầu bồi thường

Luật sư Hạ Thị Thu Thảo – Đoàn Luật sư TP.HCM nhận định hành động đăng tải công khai quyết định kỷ luật là xâm phạm quyền nhân thân được quy định tại Bộ luật Dân sự 2015.

Sau khi bị phản ứng, công ty truyền thông đã lên tiếng về sự việc nhưng không được nhiều người chấp nhận.

Theo phân tích của luật sư Thảo, danh dự, nhân phẩm được pháp luật bảo vệ, không tổ chức nào có quyền công khai thông tin gây tổn hại nếu không có sự đồng ý. Tên tuổi, nơi học, hình thức kỷ luật... đều là dữ liệu cá nhân, và việc tự ý đăng tải có thể vi phạm Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Về quan hệ làm việc, thực tập sinh không phải lao động chính thức, nên không chịu điều chỉnh bởi các quy định kỷ luật lao động. Doanh nghiệp không thể tự áp “kỷ luật lao động” theo quy trình dành cho nhân viên chính thức.

“Nếu bị tổn hại danh dự, nữ sinh hoàn toàn có quyền yêu cầu công ty gỡ bỏ bài đăng, xin lỗi công khai, thậm chí đòi bồi thường thiệt hại vật chất và tinh thần nếu đủ căn cứ.”- Luật sư Hạ Thị Thu Thảo.

Nhiều chuyên gia truyền thông cũng cảnh báo hành vi “bêu tên sinh viên” sẽ tạo tiền lệ xấu, đi ngược lại đạo đức nghề nghiệp và quy chuẩn ứng xử trong môi trường doanh nghiệp.