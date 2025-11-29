TP.HCM: Xác minh clip thiếu niên chạy xe máy độ, che biển số trên đường

TPO - Ngày 29/11, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT, Công an TP.HCM) cho biết, đang xác minh đoạn clip ghi lại cảnh một thiếu niên điều khiển xe máy nghi là xe độ, có hành vi che biển số khi lưu thông trên đường Phú Châu, phường Tam Bình.

Trước đó, trên một tài khoản TikTok đăng tải clip cho thấy một thiếu niên mặc đồng phục học sinh điều khiển xe máy đã thay đổi kết cấu. Biển số xe bị che kín bằng khẩu trang. Nội dung đi kèm clip thể hiện: “Xe chở đá lấy ra chạy thử”. Đến 11 giờ ngày 29/11, tài khoản TikTok này đã bị khóa.

Clip được chia sẻ trên mạng xã hội.

Luật sư Phùng Huyền, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, cho biết theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi che, làm mờ hoặc thay đổi biển số xe bị xử phạt từ 4-6 triệu đồng đối với xe máy và từ 20-26 triệu đồng đối với ôtô; đồng thời trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.

Trước đó ngày 12/11, Cục CSGT (Bộ Công an) khẳng định che biển số là hành vi cố ý nhằm trốn tránh việc xử lý của lực lượng chức năng, gây mất trật tự an toàn xã hội. Một số đối tượng lợi dụng việc che biển số để thực hiện hành vi vi phạm hoặc phạm tội, gây khó khăn cho công tác truy tìm.

Hình ảnh học sinh đi xe che biển số được chia sẻ trên mạng xã hội.

Cục CSGT cho biết đang nghiên cứu, đề xuất tăng nặng mức xử lý đối với các hành vi liên quan như gắn biển số không đúng vị trí, không đúng quy cách; biển số không rõ chữ số; dùng chất liệu khác che phủ; hoặc bẻ cong, làm thay đổi hình dạng, màu sắc của biển số.

Đồng thời, cơ quan này khuyến khích người dân ghi lại và cung cấp hình ảnh các trường hợp vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định.