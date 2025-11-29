Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

TP.HCM:

Xử phạt nhóm người giăng lưới đánh cầu lông giữa đường

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhóm người dựng lưới, kẻ ô trên mặt đường để chơi cầu lông, khiến nhiều xe máy phải giảm tốc, lách tránh khi lưu thông qua khu vực gây nguy hiểm vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản và xử phạt hành chính.

Ngày 29/11, Đội CSGT Bến Thành (Phòng CSGT – PC08, Công an TP.HCM) phối hợp Công an phường Tân Hưng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.Đ.T. (SN 1977) về hành vi chơi cầu lông trái phép trên đường bộ tại đường số 9 (phường Tân Hưng, quận 7 cũ).

Clip ghi lại vụ việc.

Theo Nghị định 168, ông T. bị xử phạt từ 200.000 đến 250.000 đồng. Lực lượng chức năng cũng yêu cầu ông tẩy xóa toàn bộ phần sơn kẻ ô trên mặt đường và khôi phục hiện trạng ban đầu.

Tại buổi làm việc, ông T. thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm. Ba người đi cùng được xác định là khách vãng lai nên cơ quan chức năng chỉ nhắc nhở, không xử phạt.

caulong.png
Hình ảnh khiến người đi đường bức xúc và quay clip phản ánh.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nhóm người dựng lưới và kẻ ô giữa lòng đường để đánh cầu lông. Nhiều xe máy đậu ngay giữa đường, chiếm gần trọn một làn xe khiến phương tiện lưu thông qua khu vực phải giảm tốc, né tránh, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT Bến Thành cùng Công an phường Tân Hưng đã nhanh chóng xác minh, mời những người liên quan lên làm việc và xử lý theo quy định.

Nguyễn Dũng
#TP.HCM #xử phạt #cầu lông #giao thông #quy định #đường phố #CSGT #Bến Thành #Nghị định 168 #Quy định xử phạt Nghị định 168/2024

