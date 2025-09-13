Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thùy Linh thắng nhọc đối thủ ngoài Tốp 100, vào chung kết giải cầu lông Vietnam Open

TPO - Sau chiến thắng vất vả trước đối thủ Thái Lan ở bán kết, Thùy Linh lại trải qua 1 trận đấu gian nan khác khi cô gặp đại diện đến từ Hàn Quốc, Kim Min-ji. Tuy nhiên, Thùy Linh vẫn vượt khó thành công để tiến vào chung kết Vietnam Open 2025.

thuy-linh.jpg
Thùy Linh trải qua 2 ván đấu toát mồ hôi dù đối thủ yếu hơn nhiều

Ở ván đấu đầu tiên, 2 bên duy trì sự giằng co. Những pha trả cầu kiên trì từ phía Kim Min-ji, tay vợt thứ 123 thế giới, khiến Thùy Linh gặp nhiều khó khăn. Đó là lý do ở nhiều thời điểm, Thùy Linh đã đối diện với thất bại. Cô bị dẫn 1-3, 5-8 rồi 14-18.

Rất may là bản lĩnh của tay vợt thứ 18 thế giới đã giúp cô bứt phá mạnh mẽ trong thời gian cuối. Cô san bằng điểm số 18-18, trước khi vượt lên giành chiến thắng 21-19 trong ván đầu.

Trên đà thăng tiến, Thùy Linh đã thể hiện tốt hơn ở ván đấu thứ 2. Các pha tấn công của cô đặt đối thủ vào tình thế khó khăn và nhiều lần tay vợt Hàn Quốc đã trả cầu không qua lưới. Càng thi đấu, tay vợt Việt Nam tạo ra khoảng cách so với Kim Min-ji.

Nguyễn Thùy Linh.jpg

Nửa đầu set 2, tỷ số đã là 11-5. Nó giúp Thùy Linh có thể thoải mái trong phần còn lại. Tuy nhiên, sức trẻ đã giúp Kim Min-ji tạo ra sức kháng cự tốt. Cô rút ngắn cách biệt khiến áp lực trở ngược lại phía Thùy Linh. Rất may là một lần nữa khi bước vào giai đoạn cuối set, Thùy Linh đã làm tốt hơn. Cô chơi tập trung, qua đó giành chiến thắng 21-16 và tỷ số chung cuộc là 2-0.

Với chiến thắng này, Thùy Linh đã giành vé vào trận chung kết giải cầu lông super 100 Việt Nam mở rộng 2025. Đối thủ của cô ở trận đấu cuối cùng là tay vợt Trung Quốc Gai Yan Yan. Thùy Linh vẫn được đánh giá cao hơn. Cô đứng thứ 18 thế giới trong khi Yan Yan nằm ngoài Tốp 100. Nếu như duy trì phong độ, Thùy Linh hoàn toàn có thể giành chức vô địch thứ tư liên tiếp ở nội dung đơn nữ Vietnam Open.

