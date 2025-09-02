Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh trở lại thứ hạng cao nhất sự nghiệp

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trên bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF), tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh tăng 4 bậc, vươn lên hạng 18 thế giới - vị trí cao nhất trong sự nghiệp.

screen-shot-2025-09-02-at-180102.png

Thành tích vào vòng 16 tay vợt mạnh nhất nội dung đơn nữ tại Giải vô địch thế giới vừa khép lại ở Paris (Pháp) giúp Thùy Linh tích lũy thêm 6.000 điểm, nâng tổng điểm lên 49.450 điểm. Nhờ đó, cô 'nhảy' từ hạng 22 lên hạng 18, cân bằng kỷ lục sự nghiệp từng đạt được vào ngày 22/7/2025.

Giải vô địch thế giới là một trong hai sự kiện danh giá nhất của cầu lông, bên cạnh Olympic. Hai giải này có số điểm tương tự ở bảng BWF, đều 14.500 điểm cho nhà vô địch. Thùy Linh vào top 16 tay vợt mạnh nhất giải, nhận 6.000 điểm.

Hiện tại, Thùy Linh là tay vợt nữ Việt Nam duy nhất trong Top 100 thế giới. Vũ Thị Trang đứng hạng 127 với 13.250 điểm.

Ở nội dung đơn nam, cả Nguyễn Hải Đăng và Lê Đức Phát đều tụt hạng sau khi bị loại ngay vòng 1 giải thế giới. Hải Đăng rơi 5 bậc xuống hạng 62 (24.150 điểm), Đức Phát tụt 13 bậc xuống hạng 83 (20.360 điểm).

Theo kế hoạch, Thùy Linh sẽ góp mặt tại Giải cầu lông Việt Nam Mở rộng 2025 diễn ra ở Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM) từ ngày 9 - 14/9. Cô đang nắm giữ kỷ lục 3 lần vô địch liên tiếp và đặt mục tiêu lần thứ 4 đăng quang. Ở vòng 1, Thùy Linh sẽ chạm trán tay vợt Đài Loan Trung Quốc Liang Ting-Yu (hạng 68 thế giới).

Mục tiêu lớn nhất trong năm nay của Thùy Linh là SEA Games 33 tại Thái Lan vào tháng 12 tới.

Trọng Đạt
#Nguyễn Thùy Linh #Bảng xếp hạng BWF #cầu lông Việt Nam #SEA Games 33 #Giải vô địch thế giới #hạng 18 thế giới

Xem thêm

Cùng chuyên mục