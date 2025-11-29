Quy định chi tiết về người Việt được chơi casino

TPO - Casino đã hoạt động thí điểm tại Phú Quốc từ năm 2019 và giờ đây chính thức mở cửa cho người Việt vào chơi từ ngày 26/11.

Ưu tiên kiểm soát rủi ro xã hội

Trong nhiều năm, casino ở Việt Nam gần như là lãnh địa dành riêng cho người nước ngoài và người Việt mang quốc tịch nước ngoài. Việc mở cửa cho người Việt vào chơi từng gây nhiều lo ngại về tác động đối với trật tự xã hội, nguy cơ phát sinh tệ nạn. Tuy nhiên, thay vì cấm đoán tuyệt đối vốn dễ dẫn đến hoạt động cờ bạc bất hợp pháp, Nhà nước chuyển hướng sang kiểm soát bằng quy định, kết hợp giám sát chặt chẽ.

Cụ thể, theo Nghị quyết 08/2025/NQ-CP, có hiệu lực ngay từ ngày ban hành 26/11, người Việt Nam đủ điều kiện tiếp tục được phép vào chơi casino tại Phú Quốc (An Giang), Hồ Tràm (TP.HCM) và Vân Đồn (Quảng Ninh). Đây là các khu phức hợp du lịch cao cấp đã được cấp phép thí điểm từ trước, với cơ sở vật chất hiện đại và hệ thống quản lý nghiêm ngặt.

Chính phủ kéo dài thời gian thí điểm cho người Việt vào chơi casino. Ảnh minh họa

“Khoản 2 Điều 12 Nghị định 03/2017/NĐ-CP được sửa đổi bằng Nghị định số 145/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 04/11/2024 cho phép thời gian thực hiện thí điểm đến hết ngày 31/12/2024 đối với Doanh nghiệp kinh doanh casino đầu tiên cho phép thí điểm. Thời gian thí điểm là 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino. Đến nay, Chính phủ không còn quy định thời gian thí điểm tại Phú Quốc. Đối với dự án casino Hồ Tràm thời gian thí điểm là 5 năm kể từ ngày 26/11/ 2025 và Vân Đồn quy định thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino”, Luật sư Đặng Văn Dũng, Giám đốc Công ty Luật TNHH Hãng Luật Quốc Tế Tự Do, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai, cho biết.

Theo Luật sư Đặng Văn Dũng, các quy định mới tại Nghị quyết 08/2025/NQ-CP là kết quả thí điểm tích cực, với doanh thu từ casino góp phần vào ngân sách Nhà nước và tạo việc làm cho nhân lực địa phương. Tại Phú Quốc, casino đã hoạt động thí điểm từ năm 2019 và giờ đây chính thức mở cửa cho người Việt từ ngày 26/11/2025. Hồ Tràm và Vân Đồn cũng được chỉ định để đa dạng hóa lựa chọn, giúp phân bổ lưu lượng du lịch và giảm áp lực tập trung.

“Nghị quyết 08 là bước đệm để hoàn thiện khung pháp lý toàn diện, có thể dẫn đến việc chấm dứt giai đoạn thí điểm và chuyển sang quy định lâu dài vào năm 2026. Tuy nhiên, không phải ai cũng được tham gia. Nghị quyết duy trì các điều kiện nghiêm ngặt từ Nghị định gốc, đảm bảo chỉ những cá nhân có trách nhiệm tài chính và không thuộc diện cấm mới được tiếp cận. Điều này phù hợp với nguyên tắc bảo vệ xã hội theo Hiến pháp, tránh tình trạng lạm dụng dẫn đến nợ nần hoặc tội phạm”, Luật sư Đặng Văn Dũng phân tích.

Ai được chơi casino?

Để trở thành người Việt "đủ điều kiện" được chơi casino, trước hết cá nhân phải từ 21 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và tự nguyện tuân thủ quy định trò chơi. Các trường hợp bị cấm bao gồm những người đang bị truy cứu hình sự, kết án tù trên 3 năm chưa xóa án tích, chấp hành án treo, nghiện ma túy hoặc bị xử phạt hành chính liên quan. Ngoài ra, nếu gia đình yêu cầu cấm, doanh nghiệp casino phải từ chối.

Luật sư Đặng Văn Dũng - Giám đốc Công ty Luật TNHH Hãng Luật Quốc Tế Tự Do.

Yếu tố then chốt là chứng minh năng lực tài chính, nhằm đảm bảo người chơi có khả năng chịu trách nhiệm. Theo Thông tư 102, cá nhân phải có thu nhập ổn định từ 10 triệu đồng/tháng trở lên hoặc nộp thuế thu nhập cá nhân bậc 3 trở lên. Hồ sơ chứng minh bao gồm: bản sao công chứng quyết toán thuế thuế thu nhập cá nhân trong 1 năm trước; xác nhận lương từ đơn vị lao động trong 3 tháng gần nhất; hợp đồng cho thuê tài sản với thu nhập hàng tháng đạt mức; sổ tiết kiệm hoặc sao kê ngân hàng sinh lãi ít nhất 10 triệu đồng/tháng hoặc kết hợp nhiều tài liệu để đạt tổng.

Người chơi chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của hồ sơ, và doanh nghiệp casino phải lưu trữ ít nhất 5 năm để phục vụ thanh tra. Phí vào cửa là 1 triệu đồng/24 giờ hoặc 25 triệu đồng/tháng, với doanh thu phí nộp vào ngân sách địa phương để hỗ trợ giáo dục, y tế và an ninh. Doanh nghiệp cấp thẻ điện tử ghi thông tin cá nhân, theo dõi thời gian vào ra và số tiền chơi, đảm bảo minh bạch.

Đặc biệt, người Việt chỉ được dùng tiền Việt Nam để đổi sang chips/tokens. Khi chơi xong hoặc trúng thưởng, tiền phải được quy đổi ngược lại sang tiền Việt Nam. Quy định này giúp kiểm soát dòng tiền, hạn chế việc casino bị sử dụng như kênh chuyển đổi ngoại tệ không chính thức.

“Vẫn phải lưu ý rõ, người Việt vào chơi casino hiện chỉ được áp dụng tại các điểm thí điểm, không có nghĩa là tất cả casino ở Việt Nam đều được phép mở cửa cho người Việt. Nhà nước vẫn đang đánh giá tác động xã hội của chính sách này. Đây là lý do trong nhiều năm qua, chỉ một số ít dự án được chấp thuận. Sự thận trọng là cần thiết, bởi casino không đơn thuần là hoạt động giải trí nó đi kèm nguy cơ tài chính cá nhân, tệ nạn xã hội và tội phạm kinh tế", Luật sư Dũng phân tích.