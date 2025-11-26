Ai được phép chơi casino ở Phú Quốc từ hôm nay?

TPO - Ngày 26/11, Chính phủ ban hành Nghị quyết về việc cho phép người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino tại một số dự án kinh doanh casino. Nghị quyết cho phép người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino tại dự án casino Phú Quốc, tỉnh An Giang kể từ hôm nay (26/11).

Nghị quyết nêu rõ việc thí điểm cho phép người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino tại dự án casino Hồ Tràm - TPHCM trong thời hạn 5 năm kể từ ngày 26/11; tại dự án Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) trong thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino.

Người Việt Nam đủ điều kiện được phép vào chơi casino tại các dự án casino Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn.

Khi kết thúc thời gian thí điểm, dự án casino Hồ Tràm và Vân Đồn dừng cho người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino cho đến khi có kết luận của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về kinh doanh casino.

Doanh nghiệp thực hiện dự án casino có trách nhiệm tổ chức kinh doanh, quản lý người Việt Nam đủ điều kiện chơi casino bảo đảm chặt chẽ, tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh doanh casino.

Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Quảng Ninh, TPHCM và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Vào năm 2016, Bộ Chính trị cho phép thí điểm cho người Việt vào chơi casino tại Phú Quốc và Vân Đồn, thời gian thí điểm 3 năm. Tuy nhiên, thời điểm đó chỉ có Casino Phú Quốc hoạt động kinh doanh từ tháng 1/2019.

Năm 2022, Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ, trình Bộ Chính trị cho phép kéo dài thời gian thí điểm thêm 2 năm tại Casino Phú Quốc đến hết năm 2024.

Tháng 5/2024, Bộ Chính trị có kết luận, trong đó đồng ý cho phép kéo dài thời gian thí điểm cho người Việt Nam vào chơi casino đến hết năm 2024 đối với dự án tại Phú Quốc.

Đối với dự án tại Vân Đồn, thời gian thí điểm cho người Việt Nam vào chơi casino là 3 năm kể từ ngày dự án bắt đầu kinh doanh casino.

Đến tháng 11/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 145/2024 sửa đổi khoản 2 Điều 12 Nghị định số 03/2017/NĐ-CP quy định về thời gian thực hiện thí điểm cho phép người Việt Nam chơi tại Điểm kinh doanh casino.