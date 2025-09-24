Nữ gia sư bạo hành bé trai 5 tuổi bằng cán vợt cầu lông

TPO - Gia đình một bé trai 5 tuổi tại phường Hà Lầm (Quảng Ninh) đã gửi đơn kêu cứu tới nhiều cơ quan chức năng, tố cáo nữ gia sư có hành vi bạo hành ngay trong lúc dạy kèm tại nhà. Camera giấu kín của gia đình ghi lại cảnh bé bị quát tháo, tát, bẻ tay và dùng cán vợt cầu lông đánh vào đầu.

Clip ghi lại cảnh bà Hương bạo hành bé L. được gia đình ghi lại.

Theo đơn kêu cứu của chị V.T.A.H. (SN: 1995, trú tại phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh), từ tháng 2/2025, qua giới thiệu của người quen, gia đình thuê bà Vũ Thị Mai Hương (SN: 1986, trú cùng phường) làm gia sư cho con trai là P.V.L. (SN 22/6/2020). Bé L. được chẩn đoán chậm phát triển ngôn ngữ, gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp, hòa nhập và mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ. Gia đình mong muốn có người kèm cặp để cháu sớm thích nghi với môi trường học đường.

Hai bên thống nhất mỗi tuần học 5 buổi với mức học phí 180.000 đồng/buổi, mỗi buổi kéo dài một giờ. Tuy nhiên, chỉ sau ít tuần, phụ huynh nhận thấy con trai hay khóc nhiều trong giờ học, về đêm mất ngủ, hoảng loạn và sợ hãi. Trẻ thường xuyên có hành động giơ hai tay tránh né khi người lạ đến gần.

Bà Hường bặm môi, nghiến răng bẻ ngón tay cháu L. khi dạy học. Ảnh cắt từ clip.

Ngày 17/6, gia đình quyết định đặt camera giấu kín trong phòng học. Hình ảnh thu được cho thấy trong nửa giờ đầu buổi dạy, bà Hương nhiều lần quát tháo, đe dọa, tát, vặn tay bé trai và đặc biệt là dùng cán vợt cầu lông đánh vào đầu cháu. Những cảnh quay này khiến gia đình vô cùng phẫn nộ và lập tức đối chất.

“Ban đầu bà Hương chối bay, chối biến không đánh cháu, nhưng sau khi biết gia đình có lắp camera ghi lại toàn bộ hành vi bà Hương mới quay ra xin lỗi”, chị H. chia sẻ.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã lập tức gửi đơn kêu cứu đến UBND tỉnh Quảng Ninh, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh, Hội đồng Trẻ em và Hội đồng Đội tỉnh. Đơn kèm theo hình ảnh, clip và thông tin cá nhân của người bị tố.

Trong đơn, chị H. nhấn mạnh: “Con tôi là một đứa trẻ thiệt thòi, chưa thể tự vệ. Hành vi dùng bạo lực đối với một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi là quá nhẫn tâm và vi phạm pháp luật nghiêm trọng”.

Gia đình mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, bảo vệ quyền lợi của cháu bé và có biện pháp ngăn chặn những trường hợp tương tự.

Bà Hương dùng cán vợt cầu lông đánh vào đầu cháu L. Ảnh cắt từ clip.

Sự việc gây xôn xao dư luận tại địa phương, nhất là khi nạn nhân là đứa trẻ nhận thức chậm hơn so với các bạn, càng cần được quan tâm và bảo vệ nhiều hơn.

Ngay sau khi nhận được phản ánh của gia đình chị H. nhóm phóng viên Tiền Phong đã nhiều lần cố gắng liên hệ với bà Vũ Thị Mai Hương qua số điện thoại do gia đình cháu L. cung cấp nhưng bị từ chối.

Tìm hiểu qua nhiều kênh thông tin, được biết bà Vũ Thị Mai Hương từng là giáo viên của 1 trung tâm dạy trẻ tự kỷ trên địa bàn nhưng được 1 thời gian thì nghỉ việc và đi dạy tự do và không thuộc trung tâm nào.

“Với giáo viên dạy trẻ bình thường, các bằng cấp đòi hỏi đã nhiều. Riêng dạy trẻ em khiếm khuyết thì cần rất nhiều chứng nhận, bằng cấp mới có thể hành nghề. Không biết bà Hương có đầy đủ chứng chỉ hành nghề không nhưng việc bạo hành 1 đứa trẻ 5 tuổi như thế thì người này không xứng đáng làm giáo viên”, Giám đốc một trung tâm dạy trẻ tự kỷ trên địa bàn phường Hạ Long nói sau khi xem đoạn clip bà Hương bạo hành bé L.