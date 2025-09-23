Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bé gái 15 tuổi ở Lâm Đồng cầu cứu Tổng đài 111 vì bị bố mẹ bạo hành

Thái Lâm
TPO - Một bé gái 15 tuổi ở Lâm Đồng nhiều lần gọi đến Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111), phản ánh việc bị bố mẹ bạo hành.

Ngày 23/9, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có văn bản yêu cầu UBND xã Tân Hải xác minh thông tin, thực hiện can thiệp và trợ giúp trẻ em bị bạo lực xâm hại.

Theo Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, trước đó ngày 12/9, sở đã tiếp nhận một phản ánh từ Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111) liên quan đến trường hợp cháu T.D (SN 2010, trú tại thôn Hiệp Tiến, xã Tân Hải, tỉnh Lâm Đồng) bị ba mẹ mắng chửi rồi đánh đập. Thời điểm xảy ra sự việc có nhiều người chứng kiến.

Ảnh minh họa

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Tân Hải đã thành lập tổ công tác để làm việc với cháu T.D và ba, mẹ của cháu về nội dung trên và có văn bản số 152/UBND-VHXH ngày 12/9/2025 báo cáo Sở Y tế.

Tuy nhiên, đến ngày 20/9, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng tiếp tục nhận thông tin phản ánh từ Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em về việc cháu T.D tiếp tục bị ba mẹ dùng những từ ngữ thô tục la mắng và bị mẹ đánh vào tay gây sưng bầm khiến cháu bỏ chạy ra khỏi nhà.

Trước tình hình trên, Sở Y tế đề nghị UBND xã Tân Hải chỉ đạo công an và các cơ quan liên quan xác minh, xử lý nghiêm theo pháp luật; đồng thời thực hiện hỗ trợ, ổn định tâm lý cho cháu theo quy định của Luật Trẻ em 2016 và Nghị định 56/2017/NĐ-CP. Bên cạnh đó, sở này yêu cầu chính quyền địa phương tư vấn cho cha mẹ cháu để áp dụng phương pháp giáo dục phù hợp, tránh tái diễn bạo lực.

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND xã Tân Hải báo cáo kết quả xử lý về sở trước ngày 27/9/2025 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Thái Lâm
#bạo hành trẻ em #Lâm Đồng #bảo vệ trẻ em #Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng #bé gái 15 tuổi #tổng đài bảo vệ trẻ em 111

