Vụ 'bé trai bị mẹ kế bạo hành': Người cha đăng tải clip lên mạng xã hội?

Thanh Phong
TPO - Công an TP Hà Nội đang khẩn trương điều tra làm rõ nội dung clip, nhật ký được cho là của một bé trai sống ở phường Kiến Hưng tố bị mẹ kế bạo hành; đồng thời làm việc với những người liên quan đến vụ việc để xác minh, xử lý nghiêm theo quy định.

anh-cat-vi-deo.jpg
Hình ảnh camera ghi lại người phụ nữ tay cầm điện thoại tác động vào đầu bé trai. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, ngày 12/9, trên mạng xã hội facebook đăng tải bài viết “Hãy cứu con khỏi dì ghẻ độc ác" kèm video và bản viết tay phản ánh vụ việc có dấu hiệu bạo hành trẻ em, xảy ra tại phường Kiến Hưng, TP Hà Nội.

‎Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an phường Kiến Hưng xác minh, làm rõ thông tin, xác định vụ việc xảy ra tại chung cư Văn Phú – Victoria. Hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đã phối hợp Công an phường Kiến Hưng làm việc với những người liên quan.

Theo một nguồn tin của phóng viên, các clip này được ghi lại từ đầu năm 2025. Vừa qua, bố cháu bé đã đăng tải nội dung này lên mạng xã hội.

Được biết, bố mẹ cháu bé đã làm đơn ly hôn ra tòa và đang chờ kết quả. Hiện bố cháu bé và mẹ kế hiện vẫn đang ở cùng nhau tại chung cư kể trên và có 2 con chung.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ nội dung trong các trang nhật ký được cho là của cháu bé đăng tải trên mạng xã hội.

Công an TP Hà Nội khẳng định sẽ điều tra, giải quyết triệt để vụ việc và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em theo quy định pháp luật.

anh-1.jpg
Hình ảnh bé trai được cho là bị bắt đứng trước bàn học. Ảnh cắt từ clip.

Như tin đã đưa, những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết kèm theo một bức "tâm thư" cùng video clip, được cho là của bé trai sống cùng bố và mẹ kế tại phường Kiến Hưng, TP Hà Nội.

Bài viết lan truyền gồm 3 đoạn video trích xuất từ camera và những trang nhật ký, trong đó bé trai kể lại quá trình sinh sống bị mẹ kế bạo hành.

Trong nội dung nêu, thời gian gần đây bé trai bị mẹ kế đánh con bằng điện thoại, chai thủy tinh, thìa… Một đoạn video clip ngắn thể hiện người phụ nữ dùng điện thoại đánh vào đầu bé trai trong phòng; đoạn video clip khác có hình ảnh được cho là bé trai bị bắt đứng trước bàn học trong thời gian dài...

Sau khi được đăng tải, bài viết nhanh chóng được chia sẻ lên các trang mạng xã hội. Nhiều tài khoản tỏ ra bức xúc và lên án hành vi bạo lực của người phụ nữ, đồng thời mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm để răn đe.

Thanh Phong
