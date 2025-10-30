Thái Lan dính tranh cãi mới trước SEA Games 33: Nhà vô địch cầu lông kiện vì bị cắt trợ cấp và loại khỏi đội tuyển

TPO - Đội tuyển cầu lông Thái Lan lại gây nên tranh cãi mới trước thềm SEA Games 33. Sau trường hợp VĐV trụ cột Pornpawee Chochuwong tuyên bố rút lui do không hài lòng với chính sách hỗ trợ của Liên đoàn, tới lượt nhà vô địch đôi nam nữ quốc gia Ratchapol Makkasasithorn và Nattamon Laisuan kiện liên đoàn.

Nattamon Laisuan, VĐV đánh đôi hàng đầu của cầu lông Thái Lan

Ratchapol Makkasasithorn và Nattamon Laisuan, đương kim vô địch nội dung nam nữ quốc gia của Thái Lan, vừa đệ đơn kiện Liên đoàn cầu lông nước nhà (BAT). Họ cho rằng các cơ quan điều hành đã không thực hiện đúng lời hứa khi gạch tên cặp đôi này khỏi danh sách đội tuyển tham dự SEA Games 33.

Ban đầu, với tư cách là nhà vô địch quốc gia, Ratchapol Makkasasithorn và Nattamon Laisuan nằm trong đội hình tuyển cầu lông Thái Lan nhưng sau đó, BAT thay đổi quy định. Họ chọn danh sách VĐV dựa theo bảng xếp hạng thế giới thay vì thành tích ở sân chơi trong nước.

Do vậy mà Ratchapol Makkasasithorn và Nattamon Laisuan đã bị loại khiến họ đâm đơn kiện. Chưa dừng lại ở đó, 2 VĐV này kiện vì bị cắt tiền trợ cấp trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 33.

Cặp đôi VĐV Ratchapol Makkasasithorn và Nattamon Laisuan

Trong tuyên bố mới nhất, Nattamon Laisuan cho biết: “Tôi cảm thấy bị đối xử bất công. Khi áp dụng quy định năm 2024, chúng tôi đã đáp ứng các tiêu chí do quy định đặt ra, cụ thể là vô địch Thái Lan. Tuy nhiên, chúng tôi không được phép tham dự và tôi muốn yêu cầu bồi thường.

Tôi cảm thấy buồn vì những gì đã xảy ra. Tôi đã đặt ra mục tiêu cho bản thân. Tôi muốn tham gia SEA Games, và tôi muốn làm điều đó bằng chính khả năng của mình. BAT đã xác nhận với tôi rằng tôi sẽ được phép tham gia SEA Games. Họ bảo chúng tôi nên tập luyện cùng nhau nhiều hơn nhưng cuối cùng chúng tôi lại bị loại. Tôi muốn đòi lại công lý".

Tuy nhiên, BAT rất cứng rắn trong vụ kiện tục này. Họ khẳng định quy trình chọn VĐV đã được thông qua từ lâu và đây là “một quy trình minh bạch”. Hơn nữa, Ratchapol Makkasasithorn và Nattamon Laisuan không được trả trợ cấp không phải vì liên đoàn cắt mà vì 2 VĐV này vi phạm quy định, “không tới kiểm tra thể lực định kỳ” - trích lời BAT.

Cơ quan điều hành cầu lông Thái Lan cũng rất cứng rắn, tuyên bố không chấp nhận bất cứ điều kiện nào của 2 VĐV này, khẳng định Ratchapol Makkasasithorn và Nattamon Laisuan có thể kiện lên các cấp cao hơn nhưng họ sẽ không thể thay đổi được tình hình. "Danh sách ban đầu tham dự SEA Games 33 là 26 người nhưng sau đó rút xuống còn 20 người vì để đảm bảo tiêu chí chỉ chọn những VĐV mạnh nhất", trích tuyên bố từ BAT.

Cuộc kiện tụng này vẫn còn diễn ra dai dẳng, nối dài số vụ tranh cãi của thể thao Thái Lan trước thềm SEA Games 33. Trước đó là những vụ liên quan tới môn bi sắt, cầu mây, bắn súng, cầu lông khiến các nhà tổ chức SEA Games 33 đau đầu.