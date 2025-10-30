Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Thái Lan dính tranh cãi mới trước SEA Games 33: Nhà vô địch cầu lông kiện vì bị cắt trợ cấp và loại khỏi đội tuyển

Đặng Lai

TPO - Đội tuyển cầu lông Thái Lan lại gây nên tranh cãi mới trước thềm SEA Games 33. Sau trường hợp VĐV trụ cột Pornpawee Chochuwong tuyên bố rút lui do không hài lòng với chính sách hỗ trợ của Liên đoàn, tới lượt nhà vô địch đôi nam nữ quốc gia Ratchapol Makkasasithorn và Nattamon Laisuan kiện liên đoàn.

wawa-3.jpg
Nattamon Laisuan, VĐV đánh đôi hàng đầu của cầu lông Thái Lan

Ratchapol Makkasasithorn và Nattamon Laisuan, đương kim vô địch nội dung nam nữ quốc gia của Thái Lan, vừa đệ đơn kiện Liên đoàn cầu lông nước nhà (BAT). Họ cho rằng các cơ quan điều hành đã không thực hiện đúng lời hứa khi gạch tên cặp đôi này khỏi danh sách đội tuyển tham dự SEA Games 33.

Ban đầu, với tư cách là nhà vô địch quốc gia, Ratchapol Makkasasithorn và Nattamon Laisuan nằm trong đội hình tuyển cầu lông Thái Lan nhưng sau đó, BAT thay đổi quy định. Họ chọn danh sách VĐV dựa theo bảng xếp hạng thế giới thay vì thành tích ở sân chơi trong nước.

Do vậy mà Ratchapol Makkasasithorn và Nattamon Laisuan đã bị loại khiến họ đâm đơn kiện. Chưa dừng lại ở đó, 2 VĐV này kiện vì bị cắt tiền trợ cấp trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 33.

dfqror7owzulq5fa6ri40u48dptwkl-4797-6835-1759306442.jpg
Cặp đôi VĐV Ratchapol Makkasasithorn và Nattamon Laisuan

Trong tuyên bố mới nhất, Nattamon Laisuan cho biết: “Tôi cảm thấy bị đối xử bất công. Khi áp dụng quy định năm 2024, chúng tôi đã đáp ứng các tiêu chí do quy định đặt ra, cụ thể là vô địch Thái Lan. Tuy nhiên, chúng tôi không được phép tham dự và tôi muốn yêu cầu bồi thường.

Tôi cảm thấy buồn vì những gì đã xảy ra. Tôi đã đặt ra mục tiêu cho bản thân. Tôi muốn tham gia SEA Games, và tôi muốn làm điều đó bằng chính khả năng của mình. BAT đã xác nhận với tôi rằng tôi sẽ được phép tham gia SEA Games. Họ bảo chúng tôi nên tập luyện cùng nhau nhiều hơn nhưng cuối cùng chúng tôi lại bị loại. Tôi muốn đòi lại công lý".

Tuy nhiên, BAT rất cứng rắn trong vụ kiện tục này. Họ khẳng định quy trình chọn VĐV đã được thông qua từ lâu và đây là “một quy trình minh bạch”. Hơn nữa, Ratchapol Makkasasithorn và Nattamon Laisuan không được trả trợ cấp không phải vì liên đoàn cắt mà vì 2 VĐV này vi phạm quy định, “không tới kiểm tra thể lực định kỳ” - trích lời BAT.

Cơ quan điều hành cầu lông Thái Lan cũng rất cứng rắn, tuyên bố không chấp nhận bất cứ điều kiện nào của 2 VĐV này, khẳng định Ratchapol Makkasasithorn và Nattamon Laisuan có thể kiện lên các cấp cao hơn nhưng họ sẽ không thể thay đổi được tình hình. "Danh sách ban đầu tham dự SEA Games 33 là 26 người nhưng sau đó rút xuống còn 20 người vì để đảm bảo tiêu chí chỉ chọn những VĐV mạnh nhất", trích tuyên bố từ BAT.

Cuộc kiện tụng này vẫn còn diễn ra dai dẳng, nối dài số vụ tranh cãi của thể thao Thái Lan trước thềm SEA Games 33. Trước đó là những vụ liên quan tới môn bi sắt, cầu mây, bắn súng, cầu lông khiến các nhà tổ chức SEA Games 33 đau đầu.

Đặng Lai
#Thái Lan #SEA Games 33 #cầu lông #Liên đoàn cầu lông #VĐV Thái Lan #VĐV cầu lông

Xem thêm

Cùng chuyên mục