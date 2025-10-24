MMA Việt Nam quyết giành Vàng trong lần đầu tham dự SEA Games

TPO - Lần đầu tiên trong lịch sử, môn Võ thuật tổng hợp (MMA) được đưa vào chương trình thi đấu chính thức của SEA Games, đánh dấu bước ngoặt quan trọng với thể thao khu vực. Đội tuyển MMA Việt Nam đang hướng tới mục tiêu giành ít nhất một tấm huy chương vàng tại kỳ Đại hội lần thứ 33 tổ chức tại Thái Lan.

SEA Games 33 đánh dấu cột mốc đặc biệt khi Võ thuật tổng hợp (MMA) chính thức trở thành môn thi đấu trong hệ thống của đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 6 hạng cân dành cho nam và nữ, với hai thể thức gồm MMA truyền thống và MMA hiện đại.

Đội tuyển MMA Việt Nam dự kiến góp mặt với 6 tuyển thủ: Phạm Văn Nam (MMA truyền thống 56kg nam), Trần Ngọc Lượng (MMA hiện đại 60kg nam), Quàng Văn Minh (MMA hiện đại 65kg nam), Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa (MMA hiện đại 60kg nữ), Dương Thị Thanh Bình (MMA hiện đại 54kg nữ) và Lê Ngọc Thu (MMA truyền thống 54kg nữ).

Ông Mai Thanh Ba - Tổng Thư ký Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam, đồng thời là HLV trưởng đội tuyển MMA Quốc gia, cho biết, đội đặt mục tiêu giành ít nhất một huy chương vàng ngay trong lần đầu MMA góp mặt tại SEA Games.

Theo báo cáo của Ban huấn luyện, đến thời điểm hiện tại, đội tuyển MMA Việt Nam đã gần như hoàn tất giai đoạn chuẩn bị, sẵn sàng tinh thần và lực lượng để bước vào SEA Games 33 với sự tự tin, đoàn kết và quyết tâm thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.