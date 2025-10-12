Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Lion Championship 27: Lý Văn Huỳnh thắng knock-out, tiến gần ngôi vương hạng 77kg

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sự kiện LION Championship 27, giải đấu MMA hàng đầu Việt Nam, đã khép lại với loạt trận kịch tính và những cú knock-out mãn nhãn. Nổi bật nhất là chiến thắng ấn tượng của Lý Văn Huỳnh trước Đỗ Thành Chương, qua đó giành quyền tranh đai vô địch hạng 77kg cùng võ sĩ người Tajikistan Jovidon Khojaev.

1.jpg

Lion Championship 27 - sự kiện của giải đấu MMA lớn nhất Việt Nam đã diễn ra tối ngày 11/10 tại Nhà thi đấu Tây Hồ với những diễn biến đầy bất ngờ.

Trong trận đấu chính, hai ứng viên Lý Văn Huỳnh và Đỗ Thành Chương đối mặt để tìm ra người tranh chiếc đai vô địch hạng 77kg đang để trống ngôi chủ. Trong hiệp đầu tiên, Thành Chương thực sự khiến Văn Huỳnh gặp khó khi không thể phát huy được cái chân trái sở trường. Những pha bật vào tung đấm chớp nhoáng của Lý Huỳnh vấp phải sự chống trả mạnh mẽ bởi loạt đòn chân - tay và áp sát đánh gối hiệu quả của đối thủ.

Bất ngờ đến ngay đầu hiệp 2, cú đá trái của Văn Huỳnh xuất hiện khiến Thành Chương có phần đau đớn. Quyết định lao vào nóng vội của Thành chương khiến anh dính trọn cú đấm trái của đối thủ. Lý Huỳnh không bỏ lỡ cơ hội, kết thúc trận đấu bằng loạt đòn giã gạo (ground-and-pound) buộc trọng tài phải can thiệp.

Với chiến thắng knock-out này, Lý Văn Huỳnh lần thứ ba giành cơ hội tranh đai vô địch hạng 77kg. Đối thủ của anh sẽ là nhà vô địch hạng 70kg Jovidon Khojaev - người vừa tuyên bố lên hạng để theo đuổi danh hiệu thứ hai tại Lion Championship.

2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg

Trong trận thứ chính thể thức MMA Striking, nhà vô địch WBC Muay Thái quốc tế - võ sĩ ONE Championship Trần Quốc Tuấn gặp thử thách khó khi đụng độ nhà vô địch sàn Omnoi từ Thái Lan - Vorapon Jayamram.

Khả năng đánh chặn, kết hợp tổ hợp đấm thẳng cùng những đòn chân đa dạng khiến Vorapon dễ dàng kiểm soát thế trận. Các tình huống áp sát cũng chứng kiến đại diện Thái Lan chiếm ưu thế, qua đó giành chiến thắng tính điểm sau 3 hiệp đấu.

Hai cú knock-out đáng chú ý nhất của đêm thuộc về những tài năng trẻ của giải đấu tại hạng 56kg. Trong thể thức MMA Pro, Đinh Văn Khuyến chỉ mất 16 giây để hạ gục Bùi Đình Khải, trở thành một trong các võ sĩ có chiến thắng knock-out nhất nhất giải đấu. Cú đấm tay sau của Văn Khuyến một lần nữa chứng minh anh là mối đe dọa thực sự với các võ sĩ cùng hạng cân.

Trong trận mở màn thể thức MMA Striking, HCV Tán thủ Thế giới Trần Huy Hải thể hiện bản lĩnh khi xử lý những pha vào đòn hung hãn của đối thủ Võ Tiến Đạt. Từ một pha lao vào bất cẩn của đối thủ, Huy Hải dùng cú đấm tay phải đánh gục đối thủ nằm thẳng xuống sàn đấu. Dù cố gắng đứng dậy sau đó, Tiến Đạt không còn tỉnh táo để hồi đáp tín hiệu từ trọng tài, khiến anh phải nhận trận thua knock-out đầu tiên ở Lion Championship.

Lion Championship 27 còn chứng kiến hàng loạt cuộc đối đầu hấp dẫn. Trận chung kết thể thức MMA Striking hạng 65kg gọi tên Nguyễn Văn Lâm sau màn thể hiện thuyết phục, áp đảo tài năng trẻ Lưu Huy Đức sau ba hiệp đấu. Văn Lâm sẽ tiến thẳng vào thể thức MMA Pro với một vị trí trong Top 10 hạng 65kg.

Các trận đấu của Phan Trọng Hiếu (thắng Trần Vĩ Quang), Kpa Thuân (thắng Nguyễn Tấn An), Trần Lê Phi Khanh (thắng Võ Vũ Lê), Phạm Văn Hào (thắng Trần Văn Trọng) cũng mang đến cho khán giả những cảm xúc từ hồi hộp, bất ngờ đến vỡ òa trong từng pha ra đòn.

Trọng Đạt
#Lion Championship 27 #Lý Văn Huỳnh #MMA Việt Nam #võ thuật MMA #đấu trường MMA #võ sĩ trẻ Việt Nam #hạng 77kg

Xem thêm

Cùng chuyên mục