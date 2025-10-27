Thể thao Thái Lan đối diện sóng gió: Hàng loạt VĐV tố cáo bê bối, rút lui khỏi SEA Games 33

TPO - Chỉ còn gần 2 tháng nữa, SEA Games 33 sẽ khởi tranh nhưng chủ nhà Thái Lan đang vấp phải nhiều thách thức. Những thách thức này đến từ chính các VĐV chủ lực của họ khi xuất hiện nhiều lời tố cáo nhắm vào các nhà quản lý thể thao của Thái Lan.

Chochuwong từng giành 4 HCV SEA Games

Vụ việc bắt đầu khi các VĐV cầu lông bị trừ tiền hỗ trợ tập luyện cho SEA Games 33. 3 VĐV bị cắt giảm nhiều nhất lại là các VĐV hàng đầu của Thái Lan ở nội dung đơn. Đó là Ratchanok Intanon, tay vợt xếp thứ 9 thế giới, Chochuwong (thứ 6 thế giới đơn nữ) và Kunlavut Vitidsarn (số 2 đơn nam). Tiền hỗ trợ ban đầu họ được thông báo là 60.000 baht/người mỗi tháng, nay chỉ còn 6.000 baht mỗi tháng (4,8 triệu đồng).

Ratchanok và Kunlavut chưa có phản ứng nhưng Chochuwong, tay vợt đơn nữ đang đứng thứ 6 thế giới, đã phản đối bằng việc rút tên khỏi danh sách dự SEA Games 33. Chochuwong - người giành 4 HCV SEA Games - đã đến Cơ quan Thể thao Thái Lan để nộp đơn xin rút khỏi SEA Games 33 trong hôm nay (27/10).

Tay vợt này tuyên bố: “Phải ghi nhận những nỗ lực của Hiệp hội cầu lông Thái Lan. Những vấn đề tồn tại của hiệp hội vẫn chưa được giải quyết. Bất chấp những thách thức mà các VĐV phải đối mặt, họ luôn tự lực cánh sinh. Do đó, tôi cảm thấy mình đã bị đối xử bất công. Bằng việc gửi đơn xin rút khỏi SEA Games, tôi muốn có sự thay đổi. Nếu ngành cầu lông của chúng ta cứ tiếp tục như hiện nay, các thế hệ tương lai chắc chắn sẽ không thể phát triển ổn định. Hôm nay, khi tôi lên tiếng, tôi đang ở vị thế đại diện cho tất cả mọi người”.

Chochuwong và lá đơn xin rút lui khỏi SEA Games 33

Tiếng nói của Chochuwong đại diện cho rất nhiều VĐV cầu lông của Thái Lan. Khi SEA Games 33 diễn ra, họ sẽ hy sinh các sự kiện lớn thuộc Liên đoàn cầu lông quốc tế. Nhưng đổi lại, các tay vợt này không nhận được sự quan tâm đúng mực từ ban ngành liên quan. Mặc dù quyết tâm thi đấu cho đất nước và mất quyền tham gia các sự kiện lớn, họ vẫn phải tự chi trả gần như toàn bộ chi phí tập luyện và đi lại. Lần này khi tiền trợ cấp bị giảm 10 lần, tất cả như giọt nước tràn ly khiến họ lên tiếng.

Một trường hợp nữa cũng tuyên bố rút lui là cựu vô địch thế giới bắn súng, Sutiya Jiewchaloemmit. Xạ thủ từng vô địch thế giới 2016, vô địch ASIAD 2018 tuyên bố cô rút lui khỏi Liên đoàn bắn súng Thái Lan, từ nay không chịu sự quản lý của cơ quan này nữa. Và Sutiya Jiewchaloemmit cũng tuyên bố sẽ không góp mặt ở SEA Games 33.

Lý do xạ thủ 39 tuổi này đưa ra là cô “chán ngấy những vấn đề” ở Liên đoàn bắn súng Thái Lan. Sutiya Jiewchaloemmit từng lên tiếng tố cáo gian lận ở Liên đoàn bắn súng Thái Lan, cũng như tố cáo cơ quan này “vi phạm quyền của các thành viên”. Do những lời kêu gọi không được giải quyết nên VĐV hàng đầu xứ chùa vàng tuyên bố rút lui.

Trước đó cũng nổ ra nhiều bê bối liên quan tới thể thao Thái Lan. Chủ tịch Liên đoàn Bi sắt xứ chùa vàng dính nhiều bê bối và bị Liên đoàn thế giới cấm hoạt động. Tuy nhiên phía Thái Lan không chấp hành án phạt này khiến Liên đoàn thế giới ra lệnh cấm họ đăng cai môn bi sắt ở SEA Games 33. Song song với đó là vụ cựu VĐV cầu mây Thái Lan tố cáo các quan chức nước nhà "ăn chặn" tiền thưởng, khiến đội tuyển cầu mây Thái Lan bị cắt tới 90% tiền thưởng từ các giải lớn.