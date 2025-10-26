Arsenal và bí kíp để tiến tới ngôi vô địch

TPO - Sau 3 mùa về nhì, Mikel Arteta hiểu rằng chất lượng hàng thủ mới là yếu tố làm nên nhà vô địch, và trong nỗ lực thỏa cơn khát danh hiệu, ông đã quyết tâm gia cố hàng phòng ngự, biến nó trở thành vũ khí lợi hại nhất của Arsenal.

Chiến thắng Atletico vào giữa tuần là trận thứ tư liên tiếp Arsenal giữ sạch lưới. Và đó là lần thứ 9/12 trận ở mọi đấu trường mùa này họ làm được điều đó. Kể từ đầu mùa, đội bóng của Mikel Arteta mới thủng lưới 3 bàn, bình quân 0,25 bàn mỗi trận.

Tính từ đầu mùa giải 2023/24 tới nay, bình quân bàn thua mỗi trận của Arsenal thấp hơn bất kỳ đội bóng nào trong năm giải đấu hàng đầu châu Âu. Hàng phòng ngự vốn đã đáng gờm của họ nay còn trở nên chắc chắn hơn. Ba trận gần nhất, Pháo thủ thậm chí chỉ để đối phương tung ra một cú sút trúng đích duy nhất. Nếu tiếp tục đà này, riêng ở Premier League, họ hoàn toàn có thể san bằng kỷ lục 15 bàn thua trong một mùa của Chelsea 2004/05.

Arteta hiểu rằng chất lượng hàng thủ mới là yếu tố làm nên nhà vô địch, và trong nỗ lực thỏa cơn khát danh hiệu, ông đã quyết tâm gia cố hàng phòng ngự, biến nó trở thành vũ khí lợi hại nhất của Arsenal.

Arsenal đang dẫn đầu Premier League nhờ chất lượng hàng phòng ngự.

Đầu tiên, phải nhắc tới mối quan hệ đối tác gắn bó và bền vững của William Saliba - Gabriel Magalhaes. Hai trung vệ chủ chốt của hàng phòng ngự Arsenal hiện đã chơi cùng nhau 124 trận trên mọi đấu trường. Tại Ngoại hạng Anh, họ đá chính cùng nhau 93 trận, nhiều hơn ít nhất 15 trận so với bất kỳ cặp trung vệ nào khác kể từ năm 2021.

Saliba và Gabriel Magalhaes đã có sự kết nối ngay từ lần đầu tiên chơi cùng nhau vào năm 2022, sau đó mối quan hệ giữa họ ngày càng bền chặt hơn. Họ cũng là những người bạn thân thiết ngoài sân cỏ, hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu và cách di chuyển của nhau.

Thành tích phòng ngự của Arsenal cũng được thúc đẩy bởi sự quen thuộc với hệ thống và những yêu cầu chiến thuật của Arteta. HLV người Tây Ban Nha hiện là HLV có thời gian tại vị lâu thứ 10 trong lịch sử Ngoại hạng Anh, và trong suốt 6 năm dẫn dắt, ông luôn truyền tải những thông điệp nhất quán đến các cầu thủ. Chính vì vậy, các học trò của ông được tôi luyện kỹ đến mức nhiều pha di chuyển giờ đây được tự động hóa. Arsenal sẽ áp sát đồng loạt trên phần sân đối phương, gần như luôn theo sơ đồ 4-4-2, sau đó tạo thành một khối vững chắc khi mất bóng và phải lùi về sân nhà.

Sau 6 năm, Arteta đã nắm bắt chìa khóa thành công.

Chuyên môn phòng ngự của Arsenal càng được nâng cao sau khi cựu hậu vệ MU và Argentina, Gabriel Heinze được bổ nhiệm vào đội ngũ huấn luyện. Heinze được biết đến là người thường xuyên làm việc với các cầu thủ phòng ngự trên sân tập, tổ chức từ tình huống chống đá phạt cố định đến chống phản công.

Hàng thủ Arsenal còn được bảo vệ bởi hệ thống giúp họ kiểm soát trận đấu tốt hơn bất kỳ đội bóng nào khác tại Ngoại hạng Anh, thậm chí cả ở châu Âu. Nói một cách đơn giản, Arsenal rất giỏi trong việc giữ bóng ở xa cầu môn đội nhà.

Mùa giải này, Pháo thủ là đội có nhiều pha chạm bóng nhất bên phần sân cũng như khu cấm địa đối phương. Sự linh hoạt và cơ động của Arsenal khiến đối thủ thường xuyên lùi sâu về phần sân nhà, đồng nghĩa với việc khung thành David Raya luôn yên tĩnh. Trong trường hợp bị tấn công, Pháo thủ cũng rất sẵn sàng đối phó dựa trên trí thông minh và sức mạnh, với Declan Rice chạy và tranh chấp không mệt mỏi; cùng các hậu vệ cánh không ngại tranh chấp và nhận bóng dưới áp lực, gồm Jurrien Timber, Riccardo Calafiori cùng Ben White và Myles Lewis-Skelly.

Cuối cùng là khía cạnh tâm lý. Sau 3 mùa về nhì, các cầu thủ Arsenal khao khát ngôi vô địch và nhận thức đầy đủ về việc phải làm gì để biến giấc mơ thành hiện thực.

Mọi cầu thủ Arsenal sẵn sàng hòa vào hệ thống, cùng phòng ngự và cùng tấn công.

"Bạn phải yêu phòng ngự", Merino nói, "Các đội bóng khác đôi khi coi trọng việc ghi bàn, thực hiện những đường chuyền đẹp mắt và cố gắng tạo ra những khoảnh khắc đỉnh cao. Nhưng để trở thành nhà vô địch, bạn cần phải là một đội bóng toàn diện. Phòng ngự là trọng tâm chính. Chỉ cần giữ sạch lưới, cơ hội chiến thắng sẽ rất lớn".

Điều này được thể hiện rõ qua những nỗ lực của Bukayo Saka trước Fulham cuối tuần trước. Nhiệm vụ chính của Saka là kiến ​​tạo và ghi bàn, nhưng anh cũng nhiệt tình di chuyển khi không bóng. Cầu thủ chạy cánh người Anh 9 lần giành lại quyền kiểm soát bóng, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trên sân.

Bây giờ Arsenal đang sở hữu một trong những hàng phòng ngự chắc chắn nhất châu Âu. Nếu họ có thể vượt qua giới hạn và nắm bắt vinh quang ở Ngoại hạng Anh hoặc Champions League, hàng phòng ngự chắc chắn là yếu tố quyết định thành công.