Vì sao Lionel Messi sẽ vẫn tỏa sáng tới năm 41 tuổi?

TPO - Lionel Messi đã gia hạn hợp đồng với Inter Miami tới năm 2028, khi anh 41 tuổi. Vào năm đó, sẽ không ngạc nhiên nếu siêu sao người Argentina vẫn trình diễn thứ bóng đá đỉnh cao và đầy mê hoặc.

Việc Lionel Messi chuyển đến MLS từ PSG vào năm 2023 bị coi là khởi đầu cho giai đoạn hoàng hôn của sự nghiệp, nhưng ngay cả khi rời xa bóng đá đỉnh cao ở châu Âu và không còn lọt vào danh sách rút gọn đề cử Quả bóng Vàng, Messi vẫn là Messi.

Và điều đó sẽ tiếp tục sau khi anh ký hợp đồng gia hạn với Inter Miami tuần này, điều này sẽ giữ chân cầu thủ 38 tuổi này ở lại câu lạc bộ MLS đến hết năm 2028.

Năm ngoái, anh đã giành giải Cầu thủ hay nhất MLS sau 20 bàn ghi được và 16 kiến ​​tạo, giúp Inter Miami lần đầu tiên dẫn đầu Liên đoàn miền Đông. Sang mùa năm nay, Messi kết thúc mùa giải thường niên với tư cách Vua phá lưới với 29 bàn thắng, thành tích cao nhất của anh trong một mùa giải kể từ mùa 2018/19 khi còn chơi cho Barca.

Messi nhận giải Chiếc giày Vàng của MLS.

Tuy Miami chỉ đứng thứ ba Liên đoàn miền Đông (chỉ kém đội đầu bảng Philadelphia Union 1 điểm) nhưng Messi và đồng đội kỳ vọng sẽ làm tốt hơn mùa trước. Họ sẽ chạm trán Nashville ở lượt đầu tiên của vòng play-off, đối thủ họ đã đánh bại cả trên sân nhà lẫn sân khách, bao gồm chiến thắng 5-2 ở ngày cuối cùng với hat-trick của Messi.

Messi vẫn luôn như vậy, luôn tỏa sáng khi đội cần anh nhất. Miami đã thắng 6/8 trận cuối cùng của mùa giải chính, và Messi ghi 10 bàn, kiến ​​tạo 9 trong chuỗi trận đấu, trong đó 5 lần ghi dấu giầy ở các bàn thắng mang tính quyết định.

Tuy vậy cũng cần phải nói, Miami đã rất nỗ lực để tạo nên nền tảng chất lượng giúp Messi tỏa sáng. Họ có một hàng tiền vệ chất lượng để thu hồi bóng để Messi không phải lùi sâu. Sự xuất hiện của Rodrigo De Paul vào tháng 7 theo dạng cho mượn nửa mùa từ Atletico là một minh chứng rõ ràng cho cách Miami xây dựng đội bóng. HLV Javier Mascherano đã mô phỏng hệ thống giúp Argentina vô địch World Cup 2022, khi De Paul giải phóng Messi khỏi các ràng buộc phòng ngự. Cả mùa vừa rồi, Messi chỉ có 43 pha phòng ngự, thấp hơn cả số bàn thắng và kiến ​​tạo của anh trong năm (58). Điều này giúp cầu thủ 38 tuổi luôn ở tư thế sẵn sàng nhận bóng và di chuyển lên phía trước.

Messi đã tạo nên 58 bàn thắng trong năm 2025 cho Miami.

Messi là cầu thủ dẫn đầu MLS về số cú sút, đường chuyền xuyên tuyến và các cơ hội ngon ăn được tạo ra, đồng thời sở hữu số bàn thắng thực tế vượt xa số bàn kỳ vọng (xG) tới 6 bàn. Một thống kê khác cũng làm nổi bật ảnh hưởng của Messi ở Miami. Trung bình gần 10 cú sút mỗi trận của đội bóng này có Messi tham gia.

Nhờ Messi, trong hai mùa giải qua Miami trở thành một trong những đội tấn công bùng nổ nhất lịch sử MLS. Họ đã ghi được 79 bàn trong mùa giải chính 2024, và năm nay tăng lên 81 bàn, nhiều hơn bất cứ đội nào khác trong 6 năm qua.

Khi Miami làm tốt trong việc tối ưu hóa Messi, sẽ không ngạc nhiên nếu siêu sao người Argentina vẫn trình diễn thứ bóng đá mê hoặc đến khi 41 tuổi, và đội bóng của David Beckham tiếp tục hưởng những lợi ích mà anh mang lại.