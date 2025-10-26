Nhận định Aston Villa vs Man City, 21h00 ngày 26/10: Cựu vương trở lại

TPO - Nhận định bóng đá Aston Villa vs Man City, Ngoại hạng Anh - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Aston Villa đang tìm cách đáp trả sau thất bại đáng xấu hổ tại đấu trường châu Âu trước Go Ahead Eagles. Nhưng nỗ lực của Aston Villa sẽ gặp nhiều khó khăn khi họ tiếp đón Man City, đội bóng đang trỗi dậy mạnh mẽ.

Nhận định trước trận đấu Aston Villa vs Man City

Manchester City có đầy đủ niềm tin về một chiến thắng. CLB này đã thắng 3 trận liên tiếp mà không để thủng lưới bàn nào, góp phần vào chuỗi 9 trận bất bại trên mọi đấu trường (thắng 7, hòa 2) của họ. Đội bóng của Pep Guardiola đã tích lũy được nhiều điểm tại Ngoại hạng Anh hơn bất kỳ đội nào khác kể từ đầu tháng 4/2025 (39).

Man City chỉ kém đội đầu bảng Arsenal 3 điểm khi họ đang tự tin tìm kiếm chức vô địch. Phong độ gần đây trên sân khách chắc chắn cho thấy họ sẽ khó bị đánh bại tại Villa Park, bởi City chỉ thua 1 trong 12 trận sân khách gần nhất (thắng 7, hòa 4), với 6 trong số những chiến thắng đó đi kèm với việc giữ sạch lưới.

Trong chuỗi trận thăng hoa vừa qua, Man City trông chờ rất nhiều vào khả năng săn bàn đáng kinh ngạc của Erling Haaland, tiền đạo người Na Uy đang chứng tỏ anh là một cầu thủ không thể ngăn cản. 8 trận từ đầu mùa, Haaland đã ghi tới 12 bàn. Gần như trong tất cả các trận đấu của Man City, tiền đạo 25 tuổi đều lập công.

Ở loạt trận FIFA Days vừa qua, Haaland được “giải ngũ” sớm hơn dự kiến. Sau khi tiếp tục khởi đầu mùa giải xuất sắc với cú hat-trick vào lưới Israel, tiền đạo người Na Uy không thi đấu trong trận giao hữu giữa Na Uy và New Zealand. Haaland có nguyên một tuần nghỉ ngơi và anh lập tức để lại dấu ấn với cú đúp tung lưới Everton cùng 1 bàn thắng trong trận gần nhất với Villarreal.

Phong độ, lịch sử đối đầu Aston Villa vs Man City

Nếu như Man City ổn định bao nhiêu thì Aston Villa lại gây thất vọng bấy nhiêu. CLB này vừa thua đội bóng yếu hơn hoàn toàn tới từ Hà Lan, Go Ahead Eagles, tại Cúp C2 châu Âu. Đó là trận đấu mà Aston Villa có phần chủ quan khi tung ra sân đội hình dự bị.

Chuỗi 5 trận thắng liên tiếp của Villa trên mọi đấu trường đã bị chấm dứt một cách bất ngờ với thất bại vừa qua. Kết quả đó khó có thể khiến một số cầu thủ dự bị của đội bóng này không được lòng huấn luyện viên Unai Emery, người đang được giao nhiệm vụ xây dựng lại đội hình cho Aston Villa.

Sau khởi đầu chậm chạp với chỉ 1 chiến thắng trong 6 trận đầu, áp lực đang đè nặng lên vai vị HLV người Tây Ban Nha. Sau một mùa giải im tiếng, Aston Villa chứng kiến những bất ổn ở đội bóng. Ollie Watkins bị cô lập, Morgan Rogers mất phong độ chóng vánh khiến họ từng có thời điểm trải qua 5 trận không ghi nổi bàn nào.

Aston Villa đã phần nào chấm dứt khủng hoảng với 3 trận sân nhà gần nhất giành chiến thắng. Nhưng trước Man City là một câu chuyện rất khác. Có thể nói Man City đang là đội bóng ổn định nhất Ngoại hạng Anh ở thời điểm này.

Man City bước vào trận gặp Aston Villa với niềm tin mạnh mẽ về chiến thắng sau khi 2 đối thủ trực tiếp của họ là Chelsea và Liverpool thua đau ở các trận đấu sớm. Chelsea thất thủ ngay trên sân nhà trước tân binh Sunderland còn Liverpool thua trận thứ 4 liên tiếp ở Ngoại hạng Anh và sắp khiến mùa giải 2025/26 trở nên tệ hại. Với hàng thủ chắc chắn và với một Haaland đang thăng hoa tột đỉnh, Man City có quyền tin vào 3 điểm trên sân Aston Villa