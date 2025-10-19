Đội bóng Ngoại hạng Anh sa thải HLV thứ 2 chỉ sau 39 ngày

TPO - HLV Ange Postecoglou đã ký hợp đồng 2 năm với đội chủ sân City Ground vào ngày 9/9. Nhưng chỉ sau vẻn vẹn 39 ngày ông đã mất việc. Quyết định sa thải vị HLV này vừa được phát đi sau trận thua thảm 0-3 của Nottingham trước Chelsea trên sân nhà.

Quyết định sa thải Postecoglou được xác nhận chỉ 18 phút sau tiếng còi kết thúc trận thua Chelsea 0-3 tại vòng 8 Ngoại hạng Anh. Thầy trò HLV Postecoglou bất lực trong toàn bộ thời gian bóng lăn, và ngay cả khi Chelsea bị đuổi người thì họ cũng không thể tạo ra sức ép để ghi được ít nhất 1 bàn danh dự nhằm cứu vãn thể diện của đội nhà. Trận thua này đặt dấu chấm hết cho triều đại ngắn ngủi 39 ngày của Postecoglou.

Có thể nói ở Ngoại hạng Anh mùa này, Nottingham là đội sa sút nhất. Chuỗi ngày khổ sở của họ đến sau thất bại 0-3 trước West Ham hôm 31/8. Trận thua ấy khiến Nottingham phải sa thải HLV đầu tiên: Espirito Santo.

Người thay thế Nuno Santo là Postecoglou. Với quyết định này, ông chủ Evangelos Marinakis tin rằng khi tuyển mộ chiến lược gia vừa vô địch Europa League, Nottingham sẽ sớm trở lại quỹ đạo. Nhưng thực tế nhanh chóng dội vào Marinakis những gáo nước lạnh. Nottingham vẫn liên tục thua dưới thời vị HLV người Australia. Gặp Arsenal, Nottingham đại bại 0-3, trong đó các học trò của Postecoglou chỉ tung ra được 1 cú sút trúng đích.

Gặp Swansea và Burnley sau đó, họ đều thua ngược dù đã có lợi thế dẫn bàn. Tương tự, khi đấu Real Betis trong trận mở màn Europa League, Nottingham cũng mang tới nỗi thất vọng cho NHM.

2 thất bại trước Sunderland và Midtjylland đã kéo dài chuỗi trận không thắng của Nottingham thời Postecoglou lên 6 trận. Postecoglou trở thành HLV có khởi đầu tệ nhất Nottingham trong 100 năm qua. Ông bắt đầu bị người hâm mộ đội nhà la ó. Và mọi thứ như giọt nước tràn ly sau trận thua Chelsea vào tối 18/10.

Khi chứng kiến sự bế tắc của Nottingham trước Chelsea, ông chủ Marinakis đã rời khán đài từ sớm. Động thái này báo hiệu tương lai của Postecoglou đã chấm dứt. Và sau 39 ngày tại vị, cầm quân vẻn vẹn 8 trận thì ông đã mất việc. Như vậy, Nottingham vừa làm một việc hy hữu là sa thải tới 2 HLV dù mùa giải chưa đi qua chưa được 1/4 chặng đường.