Indonesia chính thức sa thải HLV Kluivert và toàn bộ cộng sự

A Phi

TPO - Thất bại trong việc giành vé tham dự World Cup 2026, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) quyết định sa thải HLV Patrick Kluivert và toàn bộ cộng sự.

indonesia-sa-thai-hlv.jpg
Patrick Kluivert và ban huấn luyện đã rời Indonesia từ tuần trước

Ít ngày sau thất bại ở vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á, Indonesia đã chính thức sa thải toàn bộ ban huấn luyện do HLV Patrick Kluivert dẫn đầu. Đây là quyết định được dự báo trước trong bối cảnh Indonesia đặt kỳ vọng rất lớn vào huyền thoại người Hà Lan.

Trước khi bổ nhiệm Patrick Kluivert, Indonesia đã gắn bó gần 5 năm với HLV người Hàn Quốc, Shin Tae-yong. Cho dù Shin Tae-yong giúp Garuda gặt hái nhiều thành tích ấn tượng, chủ tịch PSSI - Erick Thohir vẫn quyết định “thay tướng” vì lo ngại Indonesia không thể vượt qua vòng loại World Cup 2026.

Theo thông báo trên trang chủ, PSSI cho biết họ và Patrick Kluivert đạt thỏa thuận chấp dứt hợp đồng sớm. Các trợ lý của HLV người Hà Lan bao gồm Alex Pastoor, Gerald Vanenburg, Frank Van Kempen và một số nhân sự khác cũng phải ra đi ngay lập tức.

Hợp đồng ban đầu giữa Patrick Kluivert và Indonesia có thời hạn 2 năm kèm theo tùy chọn gia hạn thêm. Tuy nhiên, cựu tiền đạo lừng danh này chỉ tại vị khoảng 9 tháng trước khi phải rời đi. PSSI cho biết quyết định này không hoàn toàn xuất phát từ một bên chủ động, mà là hệ quả của sự đồng thuận giữa PSSI và ban huấn luyện, cân nhắc “động lực nội bộ và hướng phát triển chiến lược cho đội tuyển”.

Dưới thời Patrick Kluivert, Indonesia thi đấu 8 trận, thắng 3 trận, hòa 1 và thua 4. Họ từng thua đậm Australia và Nhật Bản, nhưng giành các chiến thắng quan trọng trước Trung Quốc và Bahrain để lọt vào vòng loại 4 World Cup 2026. Tuy nhiên tại giai đoạn này, họ toàn thua Saudi Arabia và Iraq, đứng cuối bảng B và không có quyền dự vòng play-off.

Ngoài đội tuyển Indonesia, ban huấn luyện của HLV Patrick Kluivert cũng chấm dứt công việc tại đội U23 và U20 Indonesia.

A Phi
#Patrick Kluivert #Indonesia #World Cup 2026 #vòng loại World Cup

