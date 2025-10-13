Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đội tuyển Indonesia thiệt đơn thiệt kép sau khi vỡ mộng dự World Cup

Thanh Hải
TPO - Đội tuyển Indonesia đã về nước vào sáng nay (13/10), chính thức khép lại hành trình ở vòng loại World Cup 2026. Bên cạnh nỗi thất vọng bại trận, Tim Garuda còn đối mặt với viễn cảnh tụt hạng trên BXH FIFA.

Vào đầu năm, khi Indonesia đang xếp thứ 127 trên BXH FIFA, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia Erick Thohir đã nói về mục tiêu tiến vào tốp 50 thế giới trong tương lai. Ở BXH FIFA gần nhất, Tim Garuda leo lên vị trí thứ 119, hơn Malaysia (123) và áp sát Việt Nam (114). Có vẻ họ đang đi đúng hướng.

Tuy nhiên hai thất bại liên tiếp ở vòng loại 4 World Cup 2026 đã phá hỏng tiến trình của Indonesia. Họ mất 6,68 điểm sau thất bại 2-3 trước Saudi Arabia, mất tiếp 6,53 điểm nữa khi thua Iraq trong một trận đấu áp đảo nhưng không thể ghi bàn. Với 13,21 điểm mất đi, Indonesia tụt liền 4 bậc, rơi xuống thứ 123 thế giới và hoán đổi vị trí với Malaysia.

Đánh bại Lào với tỷ số 3-0 ở vòng loại Asian Cup 2027, Malaysia có thêm 6,77 điểm để tiến thêm 4 bậc, lên thứ 119. Những chú hổ Malaya có thể kiếm tối đa 6.53 điểm nữa trong trận gặp lại Lào vào ngày 14/10 tới và nhiều khả năng tiến lên vị trí 118.

Trong tháng này, ĐT Việt Nam có thêm 6,98 điểm sau trận thắng Nepal 3-1. Tuy nhiên chúng ta chỉ có cơ hội cải thiện thứ hạng nếu tiếp tục đánh bại Nepal ở trận đấu ngày 14/10 tới và thu 6.72 điểm tối đa. Trong viễn cảnh tích cực, ĐT Việt Nam có thể lên vị trí thứ 112 nếu đội xếp trên Lebanon không thắng Bhutan.

Ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan đang là đội dẫn đầu khi đứng thứ 101. Trận thắng Đài Bắc Trung Hoa 2-0 mới đây giúp họ lọt tốp 100 thế giới khi tiến lên vị trí thứ 98, và sẽ củng cố thứ hạng này nếu vẫn đánh bại Đài Bắc Trung Hoa vào giữa tuần này.

Thanh Hải
