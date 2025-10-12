CĐV Indonesia đòi sa thải HLV Kluivert ngay lập tức

"Không cần trở lại Indonesia đâu, anh ấy hãy đến thẳng Hà Lan và sẵn sàng đón Giáng sinh ở đó", tài khoản Titaikhsan chỉ trích thông qua bài đăng trên trang Berita Sepakbola Dunia trên X.

"Đẩy Shin Tae-yong đi và đưa về Kluivert là quyết định sai lầm hoàn toàn. Kluivert có quá ít thời gian để mang đến khác biệt cho Indonesia, dù trước khi HLV Shin bị sa thải, đội tuyển vẫn đang đi đúng hướng. Asian Cup đang tới gần, tốt hết nên tìm ai đó thay Kluivert", CĐV khác của Indonesia nêu quan điểm.

Trang Bola Sport viết: "Mọi thứ đã tan thành mây khói cho giấc mơ đến Mỹ, Canada và Mexico. hashtag #KluivertOut ngay lập tức thành xu hướng trên mạng xã hội X với sự xuất hiện tràn ngập.

Trong khoảnh khắc Kluivert và các học trò sụp đổ khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, 10.000 CĐV Indonesia trên sân King ABdullah Sport City cùng hô vang cái tên Shin Tae-yong, như một lời chế giễu Kluivert và Hiệp hội Bóng đá Indonesia (PSSI).

"Sa thải Shin và mang về Kluivert là sai lầm của PSSI. Có thể HLV Shin chưa đủ tốt nhưng Kluivert còn tệ hơn. Họ trông chờ Kluivert làm nên phép màu dù thời gian để chuẩn bị cho đội tuyển là cực ít", CĐV Indonesia bức xúc.

Indonesia sụp đổ trước Iraq.

Chủ tịch PSSI, ông Erick Thohir, lên tiếng sau trận thua: "Chúng tôi xin lỗi vì Indonesia đã khép lại giấc mơ đến World Cup. Lần đầu trong lịch sử, Indonesia tiến xa như vậy ở vòng loại World Cup. Chúng tôi cảm ơn người hâm mộ, cầu thủ và ban huấn luyện vì cùng nỗ lực cho thành tích này".

Kluivert có bị sa thải hay không là chủ đề được CĐV Indonesia quan tâm nhất hiện tại. Truyền thông Indonesia đã hỏi Kluivert về chuyện này. Chiến lược gia người Hà Lan trả lời: "Tôi không nói được điều gì vào lúc này cả. Tôi thật sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo".

HLV Kluivert ký hợp đồng có thời hạn đến hết năm 2026 với PSSI, cùng điều khoản có thể được gia hạn thêm 2 năm. Ngay ở thời điểm được bổ nhiệm ngồi "ghế nóng", Kluivert đã không được số đông người Indonesia ủng hộ.

Chủ tịch Erick Thohir muốn tìm HLV có thể giao tiếp tốt với nhiều tuyển thủ Indonesia mang dòng máu Hà Lan, nói tiếng Hà Lan. Kluivert được chọn vì PSSI tin HLV này có cái uy cần thiết để dẫn dắt đội tuyển. Song, năng lực thật sự của Kluivert trên cương vị HLV bị hoài nghi từ đầu.

Làn sóng chỉ trích Kluivert nổ ra khi tuyển Indonesia hết cửa vượt qua vòng loại 3 World Cup 2026 khu vực châu Á. Khi Indonesia thua Saudi Arabia ở vòng loại 4, chỉ còn hy vọng được đá play-off liên lục địa, Kluivert tiếp tục bị chỉ trích. Trận thua Iraq là giọt nước tràn ly cho sự tin tưởng của CĐV Indonesia đối với huyền thoại Hà Lan.