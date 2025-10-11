Nhận định Estonia vs Italia, 01h45 ngày 12/10: Thắng để hy vọng

TPO - Nhận định bóng đá Estonia vs Italia, vòng loại World Cup 2026 lúc 01h45 ngày 12/10 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Italia hiểu rằng họ phải có được 3 điểm để gây áp lực lên đội đầu bảng Na Uy, và gặp Estonia là cơ hội tuyệt vời để làm điều đó.

Nhận định trước trận đấu Estonia vs Italia

Hành trình trở lại World Cup sau hai kỳ liên tiếp bỏ lỡ của Italia đã chệch hướng ngay từ đầu với thất bại trước Na Uy ở trận ra quân, khiến triều đại của HLV Luciano Spalletti sụp đổ ngay sau trận thắng Moldova. Dưới sự dẫn dắt của tân HLV Gennaro Gattuso, Azzurri kiếm được 6 điểm từ hai trận đấu với Estonia và Israel, mang lại hy vọng giành tấm vé trực tiếp đến World Cup 2026. Bây giờ nhiệm vụ của họ khá đơn giản. Trước khi gặp lại Na Uy ở trận cuối cùng, thầy trò Gattuso phải giành 9 điểm tối đa trong ba cuộc chạm trán sắp tới.

Thành thực mà nói Italia vẫn chưa trở thành một tập thể mạnh mẽ, đúng với dáng dấp của đội bóng từng 4 lần vô địch thế giới. Phong cách bốc lửa của HLV Gattuso cũng tiềm ẩn nguy cơ về các cuộc tranh cãi nội bộ, như lúc ông lời qua tiếng lại với đội trưởng Gianluigi Donnarumma sau trận đấu với Israel hồi tháng 9.

Mặc dù vậy, chỉ cần không quá tệ và các cầu thủ chủ chốt tỏa sáng đúng lúc, Italia dư sức vượt qua Estonia đêm nay. Đội bóng thuộc Bắc Âu đang xếp thứ 129 trên BXH FIFA, kém Italia tới 119 bậc. Bị coi là nhược tiểu ở châu Âu, Estonia cũng chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm của Azzurri.

Phong độ, lịch sử đối đầu Estonia vs Italia

8 lần chạm trán Italia trong quá khứ, Estonia thua cả 8. Họ nhận tới 25 bàn thua (3,1 bàn/trận) và chỉ ghi được vỏn vẹn 2 bàn trong những lần đối đầu đó. Có một chi tiết đáng lưu ý, 3 lần Estonia tiếp đón Italia trên sân nhà, tổng bàn thắng cả trận không bao giờ quá 3 bàn.

Italia đang sở hữu 3 trận thắng liên tiếp còn Estonia chỉ thắng 1/6 trận kể từ đầu năm 2025 đến nay (còn lại hòa 1 thua 4). Nhìn lại lịch sử tham dự vòng loại World Cup khu vực châu Âu, Estonia chỉ đạt tỷ lệ thắng 20,2% trong khi tỷ lệ thua lên đến 66,2%.

Thông tin lực lượng Estonia vs Italia

Trước một đối thủ yếu, nhiều khả năng Italia sẽ chơi với sơ đồ 4 hậu vệ. Họ cũng có một số điều chỉnh về nhân sự khi Matteo Politano và Mattia Zaccagni chấn thương. Bryan Cristante có thể trở lại hàng tiền vệ còn bộ đôi Mateo Retegui và Moise Kean sẽ lại tiếp tục sát cánh cùng nhau trên tuyến đầu.

Estonia không có nhiều lựa chọn, và đội hình 26 người chủ yếu gồm những gương mặt quen thuộc ngoại trừ tiền đạo Karel Mustmaa được triệu tập lần đầu tiên. Họ cũng chào đón sự trở lại của đội trưởng Karol Mets nhưng tiền đạo kỳ cựu Henri Anier bị treo giò.

Đội hình dự kiến Estonia vs Italia Estonia: Hein; Schjonning-Larsen, Kuusk, Paskotsi, Saliste; Shein, Palumets; Yakovlev, Kait, Sinyavskiy; Sappinen Italy: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Orsolini, Barella, Locatelli, Tonali; Kean, Retegui

Dự đoán tỷ số Estonia 0-2 Italia