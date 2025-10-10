Đội tuyển yếu thứ 3 châu Á thắng sốc, mở đường cho Thái Lan dự vòng chung kết Asian Cup 2027

TPO - Ở trận đấu tối qua, Thái Lan đã nhẹ nhàng hạ Đài Bắc Trung Hoa 2-0. Bên cạnh đó, họ được trợ giúp bởi chiến thắng bất ngờ của Sri Lanka trước đội đầu bảng Turkmenistan. 3 điểm mà đội bóng xếp thứ 3 châu Á từ dưới lên giành được đã giúp Thái Lan mở lại cơ hội đi tiếp.

Chanathip ghi 1 bàn giúp Thái Lan thắng trận

Trước khi bước vào lượt trận cuối lượt đi vòng loại Asian Cup 2027, Thái Lan chỉ có được 3 điểm sau 1 chiến thắng và 1 trận thua. Thất bại 1-3 trước đối thủ trực tiếp Turkmenistan khiến đội bóng xứ chùa vàng gặp bất lợi. Họ buộc phải thắng tất cả các trận còn lại, đồng thời thắng Turkmenistan nhiều hơn khoảng cách 2 bàn thì mới có thể đi tiếp.

Tuy nhiên ở trận đấu sớm giữa Sri Lanka và Turkmenistan, bất ngờ lớn đã xảy ra. Sri Lanka sở hữu 8 cầu thủ nhập tịch tới từ Anh, Đức hay Tây Ban Nha nhưng đây hầu hết là những cầu thủ thi đấu ở hạng thấp. Do vậy mà thời gian qua, số lính đánh thuê này không giúp Sri Lanka thay đổi đáng kể thành tích. Họ vẫn đứng thứ 197 thế giới, xếp thứ 3 từ dưới lên trên bảng xếp hạng của châu Á.

Tuy nhiên với lợi thế sân nhà, Sri Lanka đã chơi một trận đấu để đời. Họ phòng ngự chắc chắn, áp sát khiến các pha dàn xếp tấn công của Turkmenistan như đâm đầu vào tường. Trong thế trận bế tắc, tưởng như 2 bên sẽ chia điểm với tỉ số không đều thì phút 70, Turkmenistan đã tặng cho đối thủ bàn thắng. Từ cú đá ngoài vòng cấm, thủ môn đội tuyển Trung Á để bóng lọt qua nách, mang tới pha ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Chiến thắng bất ngờ của Sri Lanka giúp Thái Lan tự tin tiếp Đài Bắc Trung Hoa, đội tuyển thua tới 11 trong 13 trận vừa qua. Thái Lan gặp bế tắc trong hiệp 1 trước khi phá vỡ thế cân bằng bằng pha đánh đầu ghi bàn ở phút 53. Đến phút 78, Chanathip đệm lòng cận thành ấn định chiến thắng 2-0 cho đội nhà.

Như vậy, bảng D vòng loại Asian Cup 2027 đang diễn ra theo kịch bản 3 đội Thái Lan, Sri Lanka và Turkmenistan có cùng 6 điểm. Thái Lan đã san bằng điểm số với Turkmenistan. Và chỉ cần thắng đối thủ này trong lần gặp nhau ở lượt về (không cần thắng với chênh lệch 2 bàn), họ có thể giành vé đi tiếp.