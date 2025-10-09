Nhận định bóng đá đội tuyển Việt Nam vs Nepal, 19h30 ngày 9/10: Cơ hội vàng bứt phá

TPO - Nhận định bóng đá đội tuyển Việt Nam vs đội tuyển Nepal, lượt trận thứ 3 bảng F vòng loại Asian Cup 2027, lúc 19h30 ngày 9/10 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Với sự chênh lệch lớn về đẳng cấp cùng lợi thế sân nhà Gò Đậu, một “cơn mưa bàn thắng” là điều người hâm mộ đang chờ đợi từ thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Nhận định trước trận đấu

Sau 2 lượt trận, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang có 3 điểm, tạm xếp thứ hai bảng F. Ở lượt trận thứ 2 hồi tháng 6, đội tuyển Việt Nam từng thua 0-4 trên sân của Malaysia, qua đó mất ngôi đầu vào tay đối thủ. Theo thể thức, chỉ đội đứng đầu bảng mới giành vé trực tiếp dự VCK Asian Cup 2027, khiến cơ hội của Việt Nam bị thu hẹp đáng kể.

Tuy nhiên, tình thế đang có khả năng đảo chiều khi Malaysia và 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA phạt nặng vì sử dụng giấy tờ giả trong trận thắng Việt Nam. Đội bóng này còn có nguy cơ bị xử thua 0-3 hoặc thậm chí bị loại khỏi giải nếu bị Liên đoàn châu Á (AFC) ra án kỷ luật bổ sung.

Dù vậy, trước khi AFC ra phán quyết, đội tuyển Việt Nam cần tự mình giành trọn 9 điểm trong 3 trận còn lại (2 trận gặp Nepal và 1 trận gặp Lào) để củng cố vị thế. HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh trong buổi họp báo ngày 8/10. “Những chuyện liên quan đến Malaysia hãy để FIFA xử lý. Nhiệm vụ của chúng tôi là chiến thắng Nepal. Đó mới là điều quan trọng nhất”.

Dưới thời nhà cầm quân Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam đang dần định hình lối chơi gắn kết, kỷ luật và hiệu quả. 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của “Những chiến binh sao vàng”.

Dù thiếu vắng Quang Hải vì chấn thương, đội vẫn có sự trở lại của Đặng Văn Lâm, cùng dàn trụ cột Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Hoàng Đức, Đức Chiến, Tiến Linh và Tuấn Hải. Sự hòa nhập tốt của các gương mặt trẻ như Khuất Văn Khang hay Đình Bắc giúp HLV Kim Sang-sik có nhiều phương án tấn công linh hoạt hơn.

Về phía đối thủ, đội tuyển Nepal mang tới Việt Nam 23 cầu thủ, trong đó có 12 người đang thi đấu ở nước ngoài, phần lớn tại các CLB Bangladesh. Hai gương mặt đáng chú ý nhất là thủ môn kỳ cựu Kiran Chemjong (107 lần khoác áo tuyển quốc gia) và tiền đạo Anjan Bista (13 bàn sau 60 trận).

Tuy vậy, Nepal vẫn chưa có điểm nào sau hai trận, lần lượt thua 0-2 trước Malaysia và 1-2 trước Lào, đứng cuối bảng F. Trên BXH FIFA, họ xếp hạng 176 thế giới, kém Việt Nam 62 bậc, khoảng cách phản ánh rõ sự chênh lệch về trình độ.

Với lợi thế sân nhà, lực lượng đồng đều và tinh thần quyết tâm cao, đội tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng đậm, tạo đà tâm lý thuận lợi trước khi tái đấu Nepal ở lượt trận tiếp theo. Đây không chỉ là cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang-sik bứt phá trên bảng xếp hạng, mà còn là lời khẳng định cho tham vọng trở lại vị thế hàng đầu Đông Nam Á.

Thông tin lực lượng

Đội tuyển Việt Nam không có sự phục vụ của Quang Hải do chấn thương. Trong khi đó, đội tuyển Nepal có được lực lượng mạnh nhất.

Đội hình dự kiến Việt Nam: Văn Lâm, Quang Vinh, Hiểu Minh, Tiến Dũng, Xuân Mạnh, Văn Khang, Hoàng Đức, Đức Chiến, Đình Bắc, Tuấn Hải, Tiến Linh. Nepal: Kumar Limbu, Arik Bista, Ayush Ghalan, Bimal Pandey, Kushal Deuba, Laken Limbu, Kuma Lama, Manish Dangi, Rohit Chand, Rohan Karki, Anijan Bista.

Dự đoán tỷ số: Việt Nam 3-0 Nepal