Indonesia thua trận mở màn vòng loại 4 World Cup 2026, đối diện nguy cơ bị loại

TPO - Đội tuyển quốc gia Indonesia vừa phải nhận thất bại trước Saudi Arabia tại vòng loại World Cup 2026. Rạng sáng nay, Garuda để thua sát nút 2-3 và đối diện nguy cơ bị loại.

Tại vòng loại 4 World Cup 2026, 3 đội chung bảng sẽ chỉ lấy 1 đội đi tiếp. Do vậy mà mục tiêu của tất cả những cái tên ở vòng loại cuối này là giành ngôi đầu. Và Saudi Arabia, đội nắm lợi thế sân nhà, tỏ ra quyết tâm nhất.

Tuy nhiên phút 11, họ đã bị Indonesia dội gáo nước lạnh khi hậu vệ Saudi Arabia phạm lỗi để bóng chạm tay trong vòng cấm, trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền và chuyên gia Kevin Diks không bỏ lỡ.

Nhưng Saudi Arabia chỉ mất 6 phút để đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo. Chủ nhà gỡ hòa ở phút thứ 17 nhờ bàn thắng của Saleh Abu Alshamat. Tiền vệ này kết thúc pha đập nhả chất lượng cao với các đồng đội bằng tình huống dứt điểm hiểm hóc. Thủ môn Maarten Paes bay người hết cỡ không thể cản phá.

Indonesia thất thế trước chủ nhà

Trên đà hưng phấn, Saudi Arabia vươn lên dẫn trước ở phút thứ 36 nhờ quả phạt đền của Feras Albrikan. Đội chủ nhà kết thúc hiệp một với lợi thế 2-1.

Cộng với điểm tựa sân bãi cùng lực lượng nhỉnh hơn, Saudi Arabia đã tiếp tục dồn ép Indonesia trong hiệp 2 và phút 62, họ có bàn thứ 3. Al Brikan có mặt kịp thời để đá bồi ghi bàn sau khi cú sút của đồng đội bị thủ môn Marteen Paes đẩy ra.

Lúc này, HLV Patrick Kluivert mới cuống cuồng thúc giục các học trò dồn đội hình lên tấn công, nhưng thực sự trong các pha bóng mở, Indonesia gần như không biết cách phối hợp thành bàn. Suốt hiệp 2, cơ hội khả dĩ nhất đến từ “bóng sống” là tình huống phút 80. Ole Romeny băng lên trong thế không bị ai kèm, nhưng cú vô-lê chân trái của anh lại đi nhẹ, và thủ môn thủ môn Al Aqidi dễ dàng đoán bắt.

Đến phút 86, vận may đã mỉm cười với Indonesia khi Nawaf Bu Washl lúng túng để bóng chạm tay và trọng tài lần thứ 2 thổi penalty cho Indonesia. Tiếp tục là Kevin Diks dứt điểm ghi bàn nhưng đó là tất cả những gì Indonesia có được. Đại diện Đông Nam Á thua 2-3 và thất thế rõ ràng so với Saudi Arabia ở cuộc đua giành vé đi tiếp.