Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định Indonesia vs Saudi Arabia, 00h15 ngày 9/10: Thực tế phũ phàng

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá Indonesia vs Saudi Arabia, vòng loại thứ tư World Cup 2026 lúc 00h15 ngày 9/10 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Indonesia đang hy vọng viết nên lịch sử nhưng ở trận đầu tiên của vòng loại thứ tư World Cup 2026 gặp Saudi Arabia, có thể họ sẽ phải đối diện với thực tế phũ phàng.

20251007194115-indonesia-vs-arab.jpg

Nhận định trước trận đấu Indonesia vs Saudi Arabia

Tại vòng loại thứ hai World Cup 2026, chính trận hòa 1-1 với Saudi Arabia đã thổi bùng hy vọng giành quyền tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh của Indonesia. Sau đó, trận thắng 2-0 ở trận lượt về khiến Tim Garuda giành được 4 điểm từ đội bóng 6 lần góp mặt ở World Cup. Cộng thêm 8 điểm từ các đối thủ khác, Indonesia thẳng tiến tới vòng loại thứ tư và tiếp tục mơ mộng.

Tuy nhiên HLV Herve Renard của Saudi Arabia tiết lộ, đội hình lần này có sự cải tổ lớn, với hơn một nửa là những nhân tố mới, khác hẳn với hai cuộc đối đầu Indonesia trước. “Sức mạnh của Saudi Arabia không giống năm ngoái, và chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để tới World Cup lần thứ 7”, ông nói.

Về phía Indonesia, họ cũng có nhiều thay đổi khi HLV Patrick Kluivert thay thế Shin Tae-yong và cố gắng triển khai phong cách bóng đá khác, với những con người khác. Mặc dù vậy, tính hiệu quả vẫn bị nghi ngờ khi Tim Garuda thường gặp khó khăn trong việc biến ưu thế kiểm soát bóng thành bàn thắng, đồng thời chưa chứng tỏ nhiều khi gặp các đối thủ lớn. Trận đấu với Saudi Arabia giàu kinh nghiệm chắc chắn là một trong những trận quan trọng nhất lịch sử bóng đá xứ vạn đảo, nhưng giành chiến thắng là một nhiệm vụ gần như bất khả thi.

Phong độ, lịch sử đối đầu Indonesia vs Saudi Arabia

Trước 2 trận đấu ở vòng loại thứ ba World Cup 2026, Indonesia thường lép vế trước Saudi Arabia khi thua 11, hòa 3 trong 14 lần đối đầu trước đó. Tổng thể, họ chỉ ghi 10 bàn trong khi nhận tới 37 bàn thua ở các lần chạm trán Saudi Arabia.

Trong năm 2025, Indonesia mới chơi 6 trận, thắng 3 hòa 1 và thua 2. Saudi Arabia chơi nhiều gần gấp đôi, với 11 trận, thắng 5 hòa 3 và thua 3. Đáng chú ý, đội bóng Tây Á có nhiều kết quả tích cực, khi cầm hòa Nhật Bản và CH Czech, thắng Bắc Macedonia.

Thông tin lực lượng Indonesia vs Saudi Arabia

Indonesia sẽ không có sự phục vụ của Ole Romeny do chấn thương. Đây là một tổn thất lớn bởi tiền đạo đang chơi cho Oxford United đã ghi 3 bàn thắng trong 4 lần khoác áo Tim Garuda. Sự vắng mặt của Romeny sẽ mở ra cơ hội cho Ramadhan Sananta ra sân ngay từ đầu, trong khi Egy Maulana Vikri, người đã ghi 9 bàn cho Indonesia, cũng nhiều khả năng đá chính. Những cầu thủ đáng chú ý khác trong đội hình Indonesia là đội trưởng Jay Idzes, người chơi cho Sassuolo, và Calvin Verdonk hiện khoác áo Lille ở Pháp.

Về phía Saudi Arabia, một suất trong đội hình chắc chắn dành cho Salem Al-Dawsari, người đã ghi 25 bàn thắng cho Green Falcons. Firas Al-Buraikan và Saleh Al-Shehri cũng được kỳ vọng sẽ góp mặt trên hàng công, còn Nawaf Al-Aqidi của Al-Nassr chắc suất bắt chính, phía trên là Hassan Al-Tambakti chỉ huy hàng thủ.

Đội hình dự kiến Indonesia vs Saudi Arabia

Indonesia: Argawinata; Ridho, Idzes, Hubner; Sayuri, Haye, Pelupessy, Verdonk; Vikri, Sananta, Kambuaya

Saudi Arabia: Al-Aqidi; Al-Amri, Boushal, Al-Tambakti, Al-Harbi; Al-Dawsari, Kanno, Al-Hassan, Ali; Al-Shehri, Al-Buraikan

Dự đoán tỷ số Indonesia 1-2 Saudi Arabia

Thanh Hải
#vòng loại thứ tư world cup 2026 #Indonesia vs Saudi Arabia #nhận định Indonesia vs Saudi Arabia #dự đoán Indonesia vs Saudi Arabia #soi kèo Indonesia vs Saudi Arabia #tỷ lệ Indonesia vs Saudi Arabia #trực tiếp Indonesia vs Saudi Arabia

Xem thêm

Cùng chuyên mục