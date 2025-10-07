Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Bộ trưởng Thể thao Malaysia: 'Báo cáo của FIFA gây tổn hại đến hình ảnh quốc gia'

Trọng Đạt
TPO - Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, bà Hannah Yeoh, bày tỏ quan ngại sâu sắc trước 'bản án' mà Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) ban hành đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển quốc gia.

screen-shot-2025-10-07-at-180028.png
Bà Hannah Yeoh, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia.

Trả lời truyền thông nước nhà hôm nay, bà Yeoh cho biết, những nhận định được nêu trong tài liệu dài 19 trang của FIFA là “rất nghiêm trọng và gây tổn hại đến hình ảnh quốc gia”.

“Mặc dù FAM đã ra thông cáo cho rằng đây chỉ là lỗi kỹ thuật, sai sót hành chính của nhân viên, nhưng tất cả những điều đó đều cần được làm rõ. Bản báo cáo của FIFA chứa đựng nhiều đánh giá rất nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh đất nước", bà Yeoh nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng, người hâm mộ bóng đá Malaysia có lý do để tức giận và thất vọng, khi cơ quan quản lý bóng đá nước nhà bị cáo buộc liên quan đến việc sử dụng giấy tờ giả cho các cầu thủ nhập tịch.

Tuy nhiên, bà kêu gọi người hâm mộ tiếp tục ủng hộ đội tuyển quốc gia sẽ thi đấu hai trận thuộc vòng loại bảng F Asian Cup 2027 gặp Lào tại Viêng Chăn vào thứ Năm này và Kuala Lumpur vào thứ Ba tuần tới.

screen-shot-2025-10-07-at-180045.png

Hiện Bộ Thanh niên và Thể thao hiện chờ kết quả kháng cáo của FAM trước khi đưa ra tuyên bố chính thức. Theo quy định, FAM có 3 ngày để bày tỏ ý định kháng cáo, sau đó 5 ngày để nộp đơn kháng cáo chính thức.

Trước đó, ngày 26/9, Ủy ban Kỷ luật của FIFA đã ra quyết định xử phạt FAM và 7 cầu thủ nhập tịch, kết luận họ vi phạm Điều 22 trong Bộ luật Kỷ luật của FIFA liên quan đến hành vi làm giả tài liệu.

Theo thông cáo của FIFA, FAM đã nộp các giấy tờ giả mạo để xác minh tư cách thi đấu của nhóm cầu thủ này, cho phép họ ra sân trong trận vòng loại thứ ba Asian Cup 2027 gặp Việt Nam vào ngày 10/6.

Bảy cầu thủ bị nêu tên gồm: Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Do vi phạm này, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 1,8 triệu ringgit Malaysia), trong khi mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 10.560 ringgit) và đình chỉ 12 tháng khỏi mọi hoạt động bóng đá, tính từ ngày quyết định được ban hành.

Trọng Đạt
#FIFA #Malaysia #bóng đá #FAM #đội tuyển quốc gia #Asian Cup 2027 #giấy tờ giả

