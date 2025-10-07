CĐV Malaysia: Danh dự của chúng ta đã bị hủy hoại

TPO - Sau khi FIFA công bố gốc gác thật sự của 7 tuyển thủ dính bê bối, nhiều CĐV Malaysia thể hiện bức xúc trên mạng xã hội.

NST News, trang tin hàng đầu Malaysia, dẫn bình luận từ các CĐV Malaysia trên mạng xã hội. CĐV Mark Wong gọi bảng công bố từ FIFA như một "câu chuyện cổ tích", khi nhiều tuyển thủ nhập tịch Malaysia lại có gốc gác lạ lẫm từ Nam Mỹ.

CĐV Kandeah Subramaniam thể hiện bức xúc: "Một vở kịch đáng xấu hổ. Danh dự của chúng ta giờ đang bị hủy hoại".

Một CĐV khác đề nghị FAM phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu án phạt từ FIFA không thay đổi: "Nếu thật sự phải nộp phạt theo mức tiền FIFA công bố từ trước, FAM phải chi trả hoàn toàn cho khoản này. Nó phải là tiền túi từ FAM".

"Có gì để cố phải tranh cãi? Đừng để tình hình trở nên tồi tệ hơn. Hãy tự động viên án phạt này không quá nặng", một CĐV khuyên FAM hãy đối diện sự thật. NST News dẫn lại những chỉ trích nặng nề từ CĐV Malaysia, như một bình luận: "Người dân Malaysia bị lừa dối. Chúng ta đã tin 7 cầu thủ kia có gốc Malaysia từ ông hoặc bà của họ".

Theo diễn biến mới nhất, FIFA tung bằng chứng để chứng minh 7 tuyển thủ Malaysia nhập tịch sai quy định. Cụ thể là tất cả không có gốc Malaysia nhưng được hợp thức hóa để nhanh chóng khoác áo đội tuyển, đối đầu Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027.

Thông tin từ FIFA đẩy sức nóng của vụ việc đến mức đỉnh điểm. FAM bác bỏ buộc tội từ FIFA. Trong khi đó, làng bóng đá Malaysia chia thành 2 ngả để bảo vệ hoặc chỉ trích FAM.

FAM đối diện bê bối làm rúng động bóng đá khu vực.

Trên NST News, chuyên gia thể thao danh tiếng của Malaysia, Datuk Pekan Ramlu, bức xúc vì bê bối của FAM. Chuyên gia này chỉ trích: "Bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào có liên quan đến vụ việc này cần từ chức. Người dân Malaysia hay những người hâm mộ bóng đá nước nhà cũng không cần phải kêu gọi họ từ chức. Họ cần có trách nhiệm và biết xấu hổ".

"Nếu vụ việc này xảy ra ở Hàn Quốc hoặc Nhật Bản, sẽ thế nào? Chỉ cần những người liên quan của FAM từ chức là đủ. FAM cần bắt đầu lại, vượt qua điều xấu hổ này. FAM cần những lãnh đạo mới để khôi phục niềm tin", Datuk chia sẻ thêm.

Datuk nói FAM nên ngừng lãng phí thời gian. Chuyên gia này tin FIFA đã điều tra kỹ trước khi công bố thông tin. FAM đang lãng phí thời gian và tiền bạc để kháng cáo vụ việc này.

Trước đó, bóng đá Malaysia rúng động trước thông tin FIFA điều tra tư cách của 7 cầu thủ nhập tịch ra sân ở trận gặp Việt Nam. FIFA cáo buộc FAM nhập tịch cầu thủ sai quy định, phạt cơ quan quản lý bóng đá Malaysia 350.000 franc Thụy Sĩ. Nhóm tuyển thủ gồm Holgado, Palmero, Garces, Muchana, Figueiredo, Irazabal, Hevel mỗi người bị phạt 2.000 franc và bị cấm thi đấu 12 tháng.

Quyết định từ FIFA khiến FAM xáo trộn. 7 tuyển thủ, đặc biệt là 4 người đang ở nước ngoài bị sốc. Các CLB chủ quản của 7 cầu thủ cũng đứng ngồi không yên trước nguy cơ mất người.

Bốn tuyển thủ nhập tịch đang thi đấu ở nước ngoài gấp rút đến Malaysia để nói chuyện với FAM, tìm cách cứu mình trước nguy cơ bị treo giò. Holgado thậm chí xin CLB chủ quản tạm dừng hợp đồng, không nhận lương để tập trung giải quyết việc cá nhân ở Malaysia.

Ngay lúc này, FAM đã gửi kháng cáo đến FIFA. Quyết định cuối cùng từ cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới sẽ ấn định liệu Malaysia có bị hủy kết quả ở trận thắng tuyển Việt Nam 4-0.