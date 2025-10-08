Nhận định Oman vs Qatar, 22h00 ngày 8/10: Bản lĩnh nhà vô địch

TPO - Nhận định bóng đá Oman vs Qatar, vòng loại 4 World Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau hành trình vòng loại 3 không thực sự ấn tượng với những trận thua khó hiểu, hôm nay đội tuyển Qatar sẽ vớt vát những hy vọng cuối cùng ở vòng loại 4, nơi họ nắm lợi thế vượt trội so với các đối thủ về sân bãi lẫn lực lượng.

Qatar dù xếp sau nhưng có lợi thế sân nhà ở cặp đấu này

Nhận định trước trận đấu Oman vs Qatar

Cả hai quốc gia, cùng với UAE, sẽ tranh tài ở bảng A, nhưng chỉ có một trong ba đội sẽ giành quyền vào thẳng vòng chung kết trong khi đội á quân sẽ buộc phải chơi trận play-off Liên lục địa

Từng là nhà đương kim vô địch châu Á 2 kỳ liên tiếp, sở hữu những ngôi sao được thèm muốn bởi cả châu lục nhưng tại vòng loại 3, Qatar đã bất ngờ thi đấu dưới sức. Những trận hòa hay thua trước các đội như Kyrgyzstan hay Uzbekistan khiến đội bóng này thất thế trước Uzbekistan hay Iran ở cuộc đua giành 2 vé trực tiếp. Tại vòng loại 3, Qatar thua Uzbekistan 0-3, gục ngã 1-3 trước Uzbekistan và đặc biệt là thảm bại 0-5 trước UAE.

Để rồi nếu như Uzbekistan trải qua lần đầu tiên được tham dự một kỳ Cúp thế giới thì Qatar lại phải níu kéo những hy vọng cuối cùng ở vòng loại 4, nơi chỉ có đội dẫn đầu mới có vé trực tiếp đến Mỹ, Canada và Mexico.

Tuy nhiên, Qatar có đầy đủ cơ hội để sửa sai khi vòng loại 4, họ nắm lợi thế sân nhà. Cơ sở vật chất tốt, kinh nghiệm tổ chức nhiều giải đấu lớn của AFC khiến Qatar giành được suất đăng cai trong sự thèm muốn của các đối thủ khác. Và chắc chắn rằng sẽ là thảm họa nếu họ không tận dụng được cơ hội này.

Phong độ, lịch sử đối đầu Oman vs Qatar

Hành trang của Qatar trước vòng loại 4 World Cup 2026 là khá khiêm tốn. Trong 5 lần ra sân gần nhất, họ chỉ thắng được đúng 1 trận và đó là chiến thắng trước đàn em U23 Qatar. Còn lại, Qatar thua CLB Udinese, Bahrain hay Nga. Phong độ ấy trái ngược hoàn toàn với một Oman chỉ thua 1 trong cùng khoảng thời gian. Lực lượng không phải là mạnh nhất nhưng phải thừa nhận rằng Oman đã trải qua chiến dịch vòng loại 3 ấn tượng với trận hòa Hàn Quốc, thắng Yemen.

Vì vậy, Oman chắc chắn không phải đối thủ dễ chơi với Qatar, nhất là khi trong lần đối đầu gần đây ở Cúp vùng vịnh họ đã thua. Phải thừa nhận, Oman có phong độ tốt hơn Qatar một chút. Nhưng ở các giải đấu chính thức, khi Qatar tung hết lực lượng tinh nhuệ của mình ra sân thì họ sẽ nắm nhiều ưu thế chất lượng hơn. Việc Oman mới bổ nhiệm Carlos Queiroz có lẽ là không đủ để bù đắp cho khoảng cách về sân bãi và trình độ giữa 2 đội.