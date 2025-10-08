Nhà vô địch Muay Việt Nam đối đầu võ sĩ Thái Lan tại Lion Championship 27

TPO - Ngày 11/10 tới, Championship 27 sẽ trở lại Nhà thi đấu Tây Hồ (Hà Nội) với tâm điểm là màn ra mắt của nhà vô địch Muay Việt Nam Trần Quốc Tuấn trong cuộc đối đầu với tay đấm người Thái Lan Vorapon Jayamram từng giữ đai vô địch tại sàn đấu danh tiếng Omnoi Stadium.

Trần Quốc Tuấn là một trong những võ sĩ Muay nổi bật nhất Việt Nam, từng giữ đai WBC Muay Thái quốc tế và có hai lần thượng đài tại ONE Championship. Trận đấu với Vorapon Jayamram được dự báo sẽ là màn so tài hấp dẫn giữa hai phong cách tấn công giàu tốc độ và sức mạnh, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình MMA của Quốc Tuấn.

Một trận đấu đáng chú ý khác tại Lion Championship 27 là cuộc đối đầu giữa hai tay đấm hạng 77kg là Lý Văn Huỳnh và Đỗ Thành Chương cho suất tranh đai vô địch.

Trong lần xuất hiện gần nhất tại Lion Championship 19, Lý Văn Huỳnh từng thất bại trước võ sĩ Nam Phi Armando de Crescenzo ở trận tranh đai. Võ sĩ sinh năm 1998 vẫn cho thấy khả năng tấn công mạnh mẽ bằng cú đá chân trái đặc trưng, nhưng chưa thể kết liễu đối thủ.

Lần này, anh sẽ đối mặt với Đỗ Thành Chương - võ sĩ vừa trở lại sau một năm vắng bóng, mang theo mục tiêu lần đầu tiên giành cơ hội tranh đai. Chiến thắng knockout chớp nhoáng trước Lê Hoàng Nhật Long ở mùa 2024 là lời khẳng định cho phong độ đáng gờm của Thành Chương, người được xem là đối trọng với Văn Huỳnh trong nước.

Ngoài ra, Lion Championship 27 còn chứng kiến trận chung kết hạng 65kg MMA Striking giữa Nguyễn Văn Lâm và Lưu Huy Đức - cuộc tái đấu được người hâm mộ mong chờ sau trận tứ kết đầy tranh cãi giữa hai võ sĩ trước đó.

Sự kiện cũng sẽ giới thiệu hai trận bán kết hạng 60kg MMA Striking, cùng loạt trận MMA Pro hứa hẹn bùng nổ.