Nhận định Thái Lan vs Đài Bắc Trung Hoa, 19h30 ngày 9/10: Voi chiến níu kéo hy vọng

Đặng Lai
TPO - Nhận định bóng đá Thái Lan vs Đài Bắc Trung Hoa, vòng loại Asian Cup 2027 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Thái Lan đang thất thế ở cuộc đua với Turkmenistan. Điều đó đặt áp lực buộc họ phải giành chiến thắng thật đậm trước Đài Bắc Trung Hoa để nuôi hy vọng.

dfqror7owzulq5fa6ri82q9ltenlnso39ko69ypokstoihywzc1ttwktby6lhuyefz1.jpg

Nhận định trước trận đấu Thái Lan vs Đài Bắc Trung Hoa

Sự chuẩn bị của đội tuyển quốc gia Thái Lan dưới sự dẫn dắt của Masatada Ishii tại vòng loại Asian Cup 2027 là không tốt. Sau 2 trận, họ chỉ thắng 1, thua 1 và có được 3 điểm. Trận gần nhất, Thái Lan đã thua 1-3 trên sân khách trước Turkmenistan.

Điều đó có nghĩa họ đang kém đội đầu bảng 3 điểm. Mục tiêu của Voi chiến ở trận đấu này không gì khác ngoài việc tiến lên và giành chiến thắng đậm. Thái Lan đang thất thế ở cuộc đua giành ngôi đầu. Do vậy mà việc tích lũy điểm số cũng như chỉ số phụ trước những cái tên yếu như Đài Bắc Trung Hoa là bắt buộc.

So với Thái Lan, rõ ràng Đài Bắc Trung Hoa yếu hơn rất nhiều. Nếu như Thái Lan đứng thứ 101 thế giới thì Đài Bắc Trung Hoa xếp tận thứ 176. Nói không quá, ở bảng đấu có Sri Lanka, Turkmenistan và Thái Lan thì Đài Bắc Trung Hoa chính là đội lót đường.

HLV Huang Zheming mới tiếp quản đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa. Trong trận đấu đầu tiên ông dẫn dắt, họ đã thảm bại 0-6 trước Indonesia. Tình hình tại giải đấu này cũng không mấy khả quan khi họ đã thua 2 trận liên tiếp (thua 1-2 trên sân nhà trước Turkmenistan và bị Sri Lanka đánh bại 3-1). Đài Bắc Trung Hoa đang xếp cuối cùng tại bảng đấu.

842069-2fcba10f19.jpg
Thái Lan đang tụt lại ở cuộc đua giành ngôi đầu bảng

Phong độ, lịch sử đối đầu Thái Lan vs Đài Bắc Trung Hoa

Phong độ của 2 đội là rất trái ngược. Thái Lan không thật bùng nổ dưới thời Masatada Ishii, thua 2 trong 6 trận gần nhất nhưng Đài Bắc Trung Hoa thì vẫn kém xa. 4 lần ra sân vừa qua, họ toàn thua cả 4 trận. 13 trận gần đây, đội tuyển này trắng tay tới 11 lần. Xét một cách công bằng, nói Đài Bắc Trung Hoa yếu như Lào, Timor Leste cũng không quá.

Tuy nhiên, Thái Lan đang gặp nhiều khó khăn trước trận đấu này. Họ mất hàng loạt trụ cột do chấn thương. Sasalak Haiprakhon, hậu vệ trái của Buriram United, và gần đây nhất là tiền đạo chủ chốt Supachai Jaided, đã phải rút lui. Trước đó, Thái Lan mất tiền đạo nhập tịch Gustavsson khiến đội tuyển này hết sạch trung phong chất lượng. Trong số 3 tiền đạo mà HLV Ishii chuẩn bị cho trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa, chỉ 1 người biết ghi bàn. Với hàng công cùn mòn, xem ra Thái Lan khó thắng đậm.

Đội hình dự kiến Thái Lan vs Đài Bắc Trung Hoa

Thái Lan: Anuin, Sorada, Syriya, Thongsong, Puangchan, Chamratsamee, Davis, Poeiphimai, Chanathip, Promsrikaew, Sarachat.

Đài Bắc Trung Hoa: Huang Chiu Lin, Huang Tzu Ming, Wei Pei Lun, Lin Zhi Xuan, Wang Ruei, Chen Ting Yang, Zhao Ming Xiu, Tu Shao chieh, Tsai Meng Chen, Gong Zhi Yu, Jhon Miky Benchy.

Dự đoán tỷ số: Thái Lan 2-0 Đài Bắc Trung Hoa

Đặng Lai
