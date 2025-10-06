Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Đội tuyển Thái Lan dính bão chấn thương, hết sạch tiền đạo giỏi khi đá vòng loại Asian Cup 2027

Đặng Lai

TPO - Đội tuyển Thái Lan liên tiếp đón nhận những thông tin không vui liên quan tới tình hình nhân sự. Họ vừa phải chia tay tới 3 cầu thủ trụ cột nữa do bão chấn thương. Hiện tại, có tới 7 lựa chọn quan trọng của HLV Ishii không thể lên tuyển lần này.

suphanat-mueanta-19042022.jpg
Suphanat Mueanta không thể lên tuyển

Trong ngày công bố, bản danh sách của HLV Masatada Ishii đã thiếu vắng những cái tên như Suphanat Mueanta, Patrik Gustavsson. Họ dính chấn thương dài ngày, thậm chí có cầu thủ bị đứt dây chằng và phải nghỉ thi đấu 1 năm (Gustavsson). Đây là 2 lựa chọn hàng đầu của tuyển Thái Lan ở các giải đấu vừa qua. Khi mất đi những lựa chọn trên, sức công phá của Voi chiến sẽ giảm thiểu đi rất nhiều.

Tuy nhiên, tới gần ngày hội quân, thêm nhiều cái tên khác rơi rớt. Sasalak Haiprakhon, Poramet Arjvilai và Supachai Chaided vừa phải rút tên vì những vấn đề liên quan tới thể lực. Đây đều là 3 lựa chọn hàng đầu ở các tuyến của HLV Ishii. Supachai gần như là trung phong chất lượng duy nhất mà ông còn lại.

thai-lan-1.jpg
Trong 3 tiền đạo của Thái Lan ở đợt hội quân này, Teerasak Poeiphimai là người duy nhất đã ghi bàn cho đội tuyển

Nhưng khi mất Gustavsson rồi Supachai, nhà cầm quân này chỉ còn đặt hy vọng vào những gương mặt trung bình như Teerasak Poeiphimai, Channarong Promsrikaew, Anan Yodsangwal. Cả 3 chỉ ghi tổng cộng 4 bàn cho ĐTQG (tất cả đều thuộc về Teerasak), chỉ bằng một nửa thành tích ghi bàn của Gustavsson.

Có thể nói, đội tuyển Thái Lan đang bị khủng hoảng lực lượng, đặc biệt là ở hàng công khi họ mất đi hơn một nửa lựa chọn vì chấn thương. Trong tay ông Ishii chỉ còn lại vài cái tên tầm trung bình, thậm chí mờ nhạt ở cấp độ Đông Nam Á.

Hai trận sắp tới ở vòng loại Asian Cup 2027, Thái Lan sẽ gặp Đài Bắc Trung Hoa. Đối thủ yếu hơn khá nhiều nên chắc chắn họ đặt mục tiêu giành tối đa 6 điểm để duy trì cơ hội đi tiếp. Giống như Việt Nam, Thái Lan cũng đang gặp bất lợi ở cuộc đua giành vị trí dẫn đầu do họ đã thua đối thủ trực tiếp ở lượt đi (thua Turkmenistan 1-3).

Đặng Lai
#Thái Lan #đội tuyển quốc gia #bóng đá Đông Nam Á #vòng loại Asian Cup #suphanat mueanta #patrik gustavsson #ĐT Thái Lan #Supachok #Chanathip

Xem thêm

Cùng chuyên mục