Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Vinicius tỏa sáng, Brazil thắng với tỷ số khó tin trước Hàn Quốc

Đặng Lai

TPO - Đội tuyển Brazil vừa giành thắng lợi 5-0 trước Hàn Quốc. Họ đã thiết lập nên tỷ số đậm nhất trong lịch sử gặp gỡ giữa 2 đội.

ezgif-7ed60210bc8d86.gif

Trước khi bước vào trận đấu này, Brazil đã trải qua chiến dịch vòng loại World Cup tệ nhất lịch sử khi họ thua Bolivia ở trận đấu cuối cùng và chỉ có thể đi tiếp với vị trí thứ 5. Những kết quả kém cỏi của đội bóng xứ Samba thắp lên hy vọng cho Hàn Quốc, đội đang có phong độ tốt hơn.

Tuy nhiên ngay phút thứ 13, đội chủ nhà đã vỡ mộng. Estevao nhập thành đón đường chuyền như đặt của đồng đội và ghi bàn mở tỷ số. Bàn thắng từ sớm giúp Brazil dễ dàng làm chủ cuộc chơi. Họ liên tiếp hãm thành khiến Hàn Quốc hầu như không thể lên bóng. Thậm chí cả hiệp 1, đội chủ nhà không một lần đưa bóng trúng mục tiêu.

Và phút 41, cách biệt được nhân đôi cho Brazil. Rodrygo có pha xử lý uyển chuyển, loại bỏ hậu vệ Hàn Quốc và dứt điểm ghi bàn. Brazil khép lại hiệp 1 với tỷ số 2-0 và ngay đầu hiệp 2, đại diện Nam Mỹ đã liên tiếp chọc thủng lưới đối thủ.

brazil.jpg
Vinicius ghi 1 bàn và kiến tạo 1 bàn

Phút 47, Kim Min-jae có pha bóng hớ hênh, định lừa qua Estevao nhưng anh lại xử lý lỗi, tạo cơ hội cho sao trẻ Chelsea ghi bàn và 2 phút sau Rodrygo hoàn tất cú đúp. Người kiến tạo cho anh là Vinicius với pha mớm bóng vừa tầm.

Trận đấu chưa trôi qua 50 phút nhưng Hàn Quốc đã nhận tới 4 bàn thua. NHM cũng như cầu thủ chủ nhà tỏ rõ vẻ mặt thất vọng. Son Heung-min và đồng đội gần như không thể lên bóng. Rất may cho họ là Brazil có dấu hiệu “no nê” nên không còn quá ham tấn công.

Thay vào đó, họ giữ nhịp độ trận đấu ở mức vừa phải, sử dụng kỹ năng thượng thừa của mình để kiểm soát từ giữa khiến đối thủ gần như không thể lên bóng. Cả hiệp 2, Hàn Quốc chỉ tung ra được đúng 1 tình huống dứt điểm trúng đích. Và đó cũng là tình huống duy nhất mà họ khiến thủ môn Brazil phải làm việc trong trận.

Trước khi trận đấu kết thúc, Brazil đã ấn định chiến thắng bàn tay nhỏ với tình huống tỏa sáng của Vinicius. Cầu thủ Real giúp đội nhà đẩy lùi chỉ trích sau giai đoạn kém cỏi ở vòng loại, và anh khiến chính Hàn Quốc phải đối mặt với thất bại đậm nhất trong 9 năm qua (sau trận thua Tây Ban Nha 1-6 hồi 2016).

Đặng Lai
#Son Heung Min #Brazil #Estevao #Hàn Quốc vs Brazil #Vinicius #Ancelotti #World Cup 2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục