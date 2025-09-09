Nhận định vòng loại World Cup 2026 Bolivia vs Brazil, 06h30 ngày 10/9: Vượt qua ngọn núi cao

TPO - Nhận định bóng đá Bolivia vs Brazil, vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Bolivia vẫn còn hy vọng mong manh giành suất play-off. Để làm được điều đó, họ buộc phải đánh bại Brazil trên "chảo lửa" El Alto và chờ Venezuela sảy chân trước Colombia. Trong khi đó, Selecao đã sớm giành vé nhưng vẫn muốn khẳng định sức mạnh, bất chấp thử thách khắc nghiệt từ độ cao 4100 mét.

Brazil đã có vé tham dự VCK World Cup 2026.

Nhận định trước trận đấu Bolivia vs Brazil

Bolivia vẫn còn chút hy vọng mong manh để giành vé dự World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1994. Cơ hội duy nhất dành cho thầy trò HLV Oscar Villegas là thông qua suất play-off liên lục địa, sau khi họ đã không thể chen chân vào nhóm 6 đội dẫn đầu tại vòng loại Nam Mỹ.

Hiện tại, Bolivia đang đứng thứ 8 với 17 điểm, chỉ kém Venezuela đúng 1 điểm sau 17 trận (thắng 5, hòa 2, thua 10). Tuy nhiên, thất bại 0-3 trên sân Colombia ở lượt trận trước đã khiến họ bỏ lỡ thời cơ vượt mặt Venezuela để tự định đoạt số phận. Trong bối cảnh ấy, Bolivia buộc phải đánh bại Brazil ở lượt cuối, đồng thời hy vọng Venezuela không thể thắng Colombia, thì mới có thể giành suất dự play-off.

Khó khăn nằm ở chỗ, đối thủ của Bolivia là Brazil, đội tuyển giàu thành tích bậc nhất thế giới và chưa từng vắng mặt ở bất kỳ VCK World Cup nào. Lần gần nhất Bolivia đánh bại Selecao đã từ tháng 10/2009, khi họ thắng 2-1 trên sân nhà. Từ đó đến nay, đội bóng áo xanh – trắng toàn thua hoặc hòa.

Trong khi Bolivia vật lộn với hy vọng cuối, Brazil đã chính thức giành vé tới Mỹ, Mexico và Canada. Dù chiến dịch vòng loại có phần bất ổn khi trải qua tới ba đời HLV – từ Fernando Diniz, Dorival Junior, cho đến Carlo Ancelotti, nhưng Brazil vẫn khẳng định được sức mạnh. Sau trận hòa 0-0 đáng thất vọng trước Ecuador, HLV Ancelotti đã giúp Selecao giành liền hai chiến thắng trước Paraguay và Chile, qua đó vững vàng ở vị trí nhì bảng với 28 điểm.

Điểm nhấn của trận đấu tới sẽ nằm ở độ cao khắc nghiệt tại El Alto, "pháo đài" quen thuộc của Bolivia. Địa hình cao trên 3.600 mét so với mực nước biển luôn là nỗi ám ảnh với bất kỳ đội khách nào, kể cả những ông lớn như Brazil. Đây chính là yếu tố mà thầy trò HLV Villegas đặt niềm tin để nuôi giấc mơ World Cup, dù chỉ còn le lói.

Phong độ, lịch sử đối đầu Bolivia vs Brazil

Phong độ của Bolivia trong năm nay đang rất tệ với chỉ 1/5 chiến thắng, hòa 1, thua 3.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Brazil đạt thành tích thắng 3, hòa 1, thua 1. Trong đó có thất bại bạc nhược 1-4 trước Argentina. Dưới triều đại của HLV Ancelotti, Brazil vẫn đang bất bại.

Brazil trội hơn về thành tích đối đầu khi đánh bại Bolivia 24 lần và chỉ nhận 5 thất bại. Selecao đang trải qua chuỗi 7 trận bất bại trước đối thủ này, giành 6 chiến thắng và có 4 trận thắng liên tiếp.

Thông tin lực lượng Bolivia vs Brazil

Bolivia có lực lượng tốt nhất.

Về phía Brazil, tiền vệ Casemiro vắng mặt do án treo giò.

Đội hình dự kiến Bolivia vs Brazil

Bolivia: Lampe; Medina, Haquin, Morales, Fernandez; Matheus, Vaca, Villamil; Panaiagua, Miguelito; Algaranaz.

Brazil: Alisson; Wesley, Marquinhos, Alexsandro, Henrique; Andrey Santos, Guimaraes; Henrique, Paqueta; Lino; Richarlison.

Dự đoán tỷ số Bolivia 1-1 Brazil