Vô địch US Open, Alcaraz trở lại vị trí số 1

Kiều Khanh

TPO - Chiến thắng thuyết phục trước Jannik Sinner giúp Carlos Alcaraz giành Grand Slam thứ 6 trong sự nghiệp và vươn lên vị trí số 1 trên BXH ATP.

alca-1200x740.jpg
Alcaraz bùng nổ trong trận chung kết.

Carlos Alcaraz đã thắng áp đảo Jannik Sinner để giành hai trong số những danh hiệu vĩ đại nhất của làng quần vợt vào chiều Chủ nhật tại New York.

Tay vợt người Tây Ban Nha đã có một màn trình diễn toàn diện, đẳng cấp, đánh bại đối thủ lớn nhất vào thời điểm hiện tại với tỷ số 6-2, 3-6, 6-1, 6-4. Đây là chức vô địch US Open thứ 2 của tay vợt sinh năm 2003. Không chỉ chấm dứt chuỗi 3 chức vô địch liên tiếp tại các giải Grand Slam trên mặt sân cứng của Sinner, Alcaraz còn đảm bảo rằng anh sẽ thay thế tay vợt người Italia ở vị trí số 1 trên Bảng xếp hạng ATP sau 65 tuần thống trị. Vào năm 2022, Alcaraz cũng chạm đến vị trí số 1 sau khi đánh bại Casper Ruud trong trận chung kết US Open.

Alcaraz xứng đáng với danh hiệu vô địch sau khi đã có một màn trình diễn siêu hạng. Tay vợt người Tây Ban Nha ghi đến 42 điểm winners, trong khi Sinner chỉ có được 21. Alcaraz mất duy nhất 1 game giao bóng trong set 2 và có tới 10 lần giao bóng ăn điểm trực tiếp, không mắc lỗi kép. Ở chiều ngược lại, Sinner giao bóng rất tệ khi mắc 4 lỗi kép và có tỷ lệ giao bóng 1 trong sân chỉ đạt 48%. Tay vợt người Italia không còn thể hiện sự ổn định với việc mắc rất nhiều lỗi tự đánh hỏng và gặp nhiều khó khăn trong các game giao bóng.

Alcaraz chia sẻ tại lễ trao giải: "Thành thật mà nói, tôi rất may mắn khi có đội ngũ huấn luyện và một gia đình tuyệt vời. Những nỗ lực của mọi người đã giúp tôi trở nên. Mọi thành tựu mà tôi đạt được đều có công sức của tất cả mọi người. Chiếc cúp này là của chúng ta".

Sinner đã chúc mừng Alcaraz trong bài phát biểu của mình. Anh nói: "Đội ngũ huấn luyện của Carlos thật tuyệt vời. Mọi người đang làm rất tốt. Tôi biết rằng màn trình diễn hôm nay của Carlos là nhờ rất nhiều nỗ lực của tất cả mọi người, cậu ấy đã chơi tốt hơn tôi. Hãy tận hưởng nó. Đây là một khoảnh khắc tuyệt vời".

Carlos Alcaraz và Jannik Sinner thống trị làng quần vợt thế giới trong 2 năm vừa qua với tổng cộng 8 chức vô địch Grand Slam chia đều cho 2 tay vợt.

Kiều Khanh
