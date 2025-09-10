Brazil thua Bolivia, trải qua vòng loại World Cup tệ nhất lịch sử

TPO - Trong trận đấu cuối cùng vòng loại World Cup 2026, đội tuyển Brazil đã thua bạc nhược trên sân của Bolivia. Brazil tụt xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, chỉ đứng trên đúng 1 đội trong nhóm giành vé trực tiếp. Với 28 điểm, họ cũng trải qua vòng loại World Cup tệ nhất lịch sử.

Ở trận đấu vừa kết thúc, Brazil tung vào sân đội hình với những Richarlison, Bruno Guimaeres, Alisson hay Paqueta… Bên kia chiến tuyến là dàn cầu thủ vô danh của Bolivia. Nhưng những cái tên lạ lẫm ấy lại khiến dàn sao xứ Samba vất vả.

Hiệp 1 là quãng thời gian mà các cầu thủ áo vàng phải gồng mình chống cự hàng loạt đợt tấn công tới tấp từ phía Bolivia. Các thống kê đã phản ánh thế trận áp đảo. Bolivia dứt điểm tới 15 lần, gồm 5 trúng đích trong khi Brazil chỉ có 4 pha hãm thành với đúng 1 cú dứt điểm trúng mục tiêu.

Và điều gì đến cũng phải đến. Phút cuối cùng hiệp 1, hậu vệ Brazil phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài cho chủ nhà được hưởng phạt đền và Miguelito đã dứt điểm thành công, giúp Bolivia dẫn bàn. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0. Thậm chí tỷ số này không phản ánh đúng thế công của Bolivia vì nếu như dứt điểm tốt hơn, họ đã ghi được nhiều hơn 1 bàn thắng.

Raphinha bất lực khiến đội nhà thua trận

Sang hiệp 2, Bolivia vẫn là bên tạo ra nhiều pha dứt điểm. 10 phút đầu, họ đã 2 lần khiến thủ môn Alisson phải làm việc.

Phút 60, HLV Ancelotti đưa Raphinha, Estevao, Joao Pedro vào sân hòng cải thiện tình hình. Nhưng điều duy nhất các học trò của ông làm được là tỷ lệ cầm bóng áp đảo. Còn lại, họ gần như vô hại. Các pha lên bóng của Brazil hầu hết đều bị đánh chặn ở rìa vòng cấm.

Trong khi đó nếu như Alisson không xuất sắc, họ đã nhận thêm bàn thua. Điển hình như tình huống cầu thủ Bolivia đánh đầu lái bóng vào góc thấp cực hiểm ở phút 90. Song thủ môn Liverpool đã nhoài người cản lại.

Phút cuối thời gian bù giờ, Raphinha có cơ hội từ chấm đá phạt cách gôn 20 mét. Nhưng anh đưa bóng đi quá hiền, chỉ tạo điều kiện cho thủ môn Bolivia câu giờ. Tình huống này kết thúc 90 phút bạc nhược của Brazil. Họ kết thúc vòng loại với 28 điểm, đứng dưới Argentina, Ecuador, Colombia và Uruguay. Trong nhóm đi tiếp, Brazil chỉ hơn đúng Paraguay nhưng chỉ về chỉ số phụ.

Đội bóng xứ Samba vừa chứng kiến chiến dịch vòng loại World Cup tệ nhất lịch sử. Chưa bao giờ họ xếp thứ 5 và cũng chưa bao giờ họ chỉ có được 28 điểm như hiện tại. Ở các thể thức vòng loại trước kia gồm 3 bảng, Brazil hầu hết đều dẫn đầu. Đến khi thay đổi theo thể thức 10 đội tập trung 1 bảng, tệ nhất trước kia của họ chỉ là 30 điểm, đứng thứ 3 ở vòng loại 2002.

Với Bolivia, chiến thắng đáng nhớ này giúp họ ngược dòng, lấy vị trí thứ 7 của Venezuela. Bolivia trở thành đại diện duy nhất của Nam Mỹ tham dự vòng play off liên lục địa.