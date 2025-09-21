Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Vinicius có còn tương lai ở Real?

Thanh Hải
TPO - Cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng giữa Vinicius và Real đã bị đình trệ từ giữa mùa hè. Bây giờ, tương lai của ngôi sao người Brazil càng bị nghi ngờ sau những mâu thuẫn với HLV Xabi Alonso.

Sau khi ngồi dự bị ở trận đấu với Marseille tại Champions League, Vinicius đã có được suất đá chính trong cuộc tiếp đón Espanyol. Thế nhưng trong lúc ngôi sao người Brazil vẫn đang tìm kiếm bàn thắng, sau 4 cú sút với một pha bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, anh ngước nhìn lên bảng điện tử và nhận thấy mình bị thay ra.

Đó là phút 77. Vinicius đã rất bực bội, quật mạnh chai nước xuống và dang tay biểu thị thái độ không hài lòng. Tất nhiên toàn bộ hành động không qua được mắt HLV Xabi Alonso. Sau trận đấu, ông cố gắng giảm nhẹ sự căng thẳng khi nói rằng đây là phản ứng mà bất kỳ cầu thủ nào cũng có thể làm khi bị thay ra giữa chừng.

"Vinicius đã chơi tốt, nhưng thiếu duyên ghi bàn. Việc rút cậu ấy ra là khi đội bóng cần kiểm soát thế trận tốt hơn. Tuy vậy, có thể tôi đã thay Vinicius lúc cậu ấy đang ở trạng thái tốt, hoặc cũng có thể tôi đã rút cậu ta ra ngoài hơi sớm", HLV của Real cho biết.

Nhìn một cách khách quan, phong độ của Vinicius không có gì để phàn nàn, với 2 bàn thắng và luôn mang tới mối đe dọa cho đối phương. Mặc dù vậy, có nhiều dấu hiệu cho thấy vai trò của cầu thủ giành giải The Best mùa trước. Dưới thời Alonso, Vinicius được yêu cầu hỗ trợ phòng ngự nhiều hơn, sau đó thường ra sân luân phiên với Rodrygo.

Đáng chú ý, tương lai của anh ở Bernabeu cũng đang bị nghi ngờ. Theo AS, cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng giữa anh với CLB đã bị đình chỉ sau FIFA Club World Cup 2025. Nguyên nhân không xuất phát từ Vinicius, người đã giảm đáng kể yêu cầu về mức lương mới, mà đến từ Ban lãnh đạo Real.

Marco Ruiz của AS nhận định, vì cầu thủ 25 tuổi không có vai trò rất quan trọng dưới thời Alonso như khi Carlo Ancelotti còn cầm quân, vậy nên phía Real muốn chờ đợi trước khi ra quyết định cuối cùng. Dù sao hợp đồng của Vinicius còn thời hạn đến năm 2027, và Ban lãnh đạo sẽ chờ đợi để xem anh thích nghi đến đâu với phong cách của Alonso. Tất nhiên, phản ứng tiêu cực như ở trận đấu với Espanyol không phải điều họ muốn thấy.

Thanh Hải
#Real Madrid #Vinicius #tương lai Vinicius #Vinicius Xabi Alonso #Xabi Alonso

